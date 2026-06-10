Messi impresiona antes del Mundial y supera un récord histórico con Argentina

Leo Messi brilló en la victoria de Argentina ante Islandia (3-0) a un día del inicio del Mundial 2026, que tendrá lugar este jueves 11 de junio en el México-Sudáfrica que se disputará en el Estadio Azteca. El jugador del Inter de Miami entró en el campo en el minuto 68 y anotó un tanto de penalti y asistió en el tercer gol de Almada. Todo ello antes del debut de la reciente campeona del mundo el próximo miércoles 17 de junio ante Argelia.

Leo Messi está listo para el Mundial. Después de superar unos problemas musculares que le han hecho estar entre algodones en la concentración de Argentina, el jugador del Inter de Miami demostró en el Jordan-Hare Stadium de Auburn (Alabama) que está listo para el que será su último campeonato del mundo. El ’10’ partió desde el banquillo en el amistoso ante Islandia y maravilló en los 20 minutos en los que estuvo sobre el terreno de juego, en los que anotó un gol y repartió una asistencia.

Leo Messi entró al campo en el minuto 69 de partido y con 1-0 en el marcador después del gol de Barco en los primeros minutos. Segundos después, el ’10’ asistió a Lautaro Martínez, que fue derribado por el portero Ólafsson dentro del área. El penalti lo transformó el futbolista del Inter de Miami para superar un récord histórico y convertirse en el jugador más veterano en marcar con la camiseta de Argentina a los 38 años, 11 meses y 14 días.

Messi literally 45 seconds after subbing on 🔥 pic.twitter.com/bTI3gv3mB4 — ESPN FC (@ESPNFC) June 10, 2026

Messi brilla con Argentina antes del Mundial

Messi culminó su actuación estelar comandando el contragolpe que acabó con el tercer tanto del futbolista del Atlético de Madrid, Thiago Almada. El ’10’, que cumplirá 39 años el próximo 24 de junio, certificó de esta manera que llega en forma al campeonato del mundo que arranca este 11 de junio y donde Argentina se enfrentará a Argelia, Austria y Jordania en el grupo J del torneo.

La actual campeona del mundo se podría enfrentar a España en la nueva eliminatoria de dieciseisavos de final en caso de que una sea primera o la otra segunda de grupo. El calendario de Argentina en el Mundial 2026 es el siguiente: