Leo Messi recibe el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

A lo largo de su carrera ha conquistado en torno a medio centenar de títulos oficiales con sus clubes, principalmente el FC Barcelona, un total de 35, entre ellos cuatro Ligas de Campeones, y la selección argentina, con la que logró el título mundial en 2022 y dos Copas América, así como decenas de galardones individuales como el Balón de Oro que ha recibido en ocho ocasiones.

En su fallo, el jurado presidido por Teresa Perales ha subrayado, además de su deslumbrante talento, su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y al cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos. El acta destaca que Leo Messi, el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, se ha ganado también el respeto y la admiración de todos por su «ejemplar comportamiento» dentro del campo y por su «constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo».

Al premio, el sexto de los ocho galardones internacionales que convoca este año la Fundación Princesa de Asturias en su cuadragésima sexta edición, optaban un total de 27 candidaturas de 12 nacionalidades, según ha informado la organización.

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes se concede a «las trayectorias que, por medio del fomento, desarrollo y perfeccionamiento del deporte y su dimensión social, se hayan convertido en un ejemplo de las posibilidades que la práctica deportiva conlleva en beneficio de los seres humanos». Cada Premio Princesa de Asturias está dotado con una escultura de Joan Miró –símbolo representativo del galardón–, un diploma acreditativo, una insignia y la cantidad en metálico de 50.000 euros.