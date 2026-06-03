Leo Messi recibe el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026
Messi sucede a Serena Williams como ganador del prestigioso premio Princesa de Asturias de los Deportes
Al galardón optaban 27 candidaturas de 12 nacionalidades, según ha informado la organización
Leo Messi ha recibido el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. El astro argentino ha sido el elegido por el jurado que preside Teresa Perales para suceder a Serena Williams en el palmarés. Es el premio a una de las trayectorias más exitosas de la historia de este deporte. El astro argentino, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol, se ha impuesto a las otras 26 candidaturas presentadas.
Messi, que actualmente milita en el Inter Miami, ganó con el FC Barcelona, con el que jugó 17 temporadas, cuatro Ligas de Campeones, 10 títulos de Liga y siete Copas del Rey, mientras que con el PSG obtuvo dos títulos de liga a lo largo de dos temporadas.
El futbolista, que ya se encuentra concentrado con la selección argentina para disputar su sexta Copa del Mundo, tras conquistar en 2022 el tercer título para Argentina (sumados a los de 1978 y 1986), ha sido el primer jugador en sumar todos los títulos posibles, tanto individuales como colectivos (club y selección).
A lo largo de su carrera ha conquistado en torno a medio centenar de títulos oficiales con sus clubes, principalmente el FC Barcelona, un total de 35, entre ellos cuatro Ligas de Campeones, y la selección argentina, con la que logró el título mundial en 2022 y dos Copas América, así como decenas de galardones individuales como el Balón de Oro que ha recibido en ocho ocasiones.
En su fallo, el jurado presidido por Teresa Perales ha subrayado, además de su deslumbrante talento, su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y al cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos. El acta destaca que Leo Messi, el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, se ha ganado también el respeto y la admiración de todos por su «ejemplar comportamiento» dentro del campo y por su «constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo».
Al premio, el sexto de los ocho galardones internacionales que convoca este año la Fundación Princesa de Asturias en su cuadragésima sexta edición, optaban un total de 27 candidaturas de 12 nacionalidades, según ha informado la organización.
El Premio Princesa de Asturias de los Deportes se concede a «las trayectorias que, por medio del fomento, desarrollo y perfeccionamiento del deporte y su dimensión social, se hayan convertido en un ejemplo de las posibilidades que la práctica deportiva conlleva en beneficio de los seres humanos». Cada Premio Princesa de Asturias está dotado con una escultura de Joan Miró –símbolo representativo del galardón–, un diploma acreditativo, una insignia y la cantidad en metálico de 50.000 euros.
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