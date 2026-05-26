Susto en Argentina: Messi se retira lesionado con el Inter de Miami a 17 días del Mundial

Leo Messi dio este lunes un gran susto a Argentina al retirarse lesionado el partido de la MLS entre el Inter de Miami y el Philadelphia Union. La leyenda del Barcelona y de la selección argentina se llevó la mano a la parte posterior de su muslo izquierdo y preocupó a todo su país con una posible lesión muscular a sólo 17 días del Mundial 2026, que arranca el próximo 11 de junio.

A sus 38 años, Messi sigue siendo la gran estrella de la selección albiceleste, su capitán y el que la lideró a ser campeona del mundo en Qatar 2022. Por eso, este percance ha hecho saltar las alarmas en Argentina, cuyo ídolo no es otro que el ex del Barça. Antes de ser sustituido, el argentino dio dos asistencias y fue clave en la victoria de su equipo, un Inter de Miami que ganó por 6-4 y es segundo en Estados Unidos.

«Tras someterse este lunes a nuevas pruebas médicas, el diagnóstico inicial indica una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo. El plazo para su regreso a la actividad física dependerá de su evolución clínica y funcional», comunicó el Inter de Miami en un comunicado. Mientras, su entrenador habló de la precaución que tienen con su gran estrella: «Ante la duda, lo que uno hace es tratar de no arriesgarse».

Messi, que lleva doce goles y siete asistencias en catorce partidos este año con el Inter Miami, será uno de los convocados para el Mundial por su seleccionador, Lionel Scaloni.

Messi y la lista de Argentina

Este aún no ha anunciado su lista definitiva, aunque en la prelista figuran nombres que ya alzaron la Copa del Mundo en Qatar como el portero Dibu Martínez, Montiel, Otamendi, Tagliafico, MacAllister, Enzo Fernández, Julián Álvarez… Argentina es una de las favoritas junto a España y no tiene pinta de que vaya a perder al siete veces ganador del Balón de Oro.