El Bayern se ríe del Barça en su intento por seducir a Harry Kane: «Pero si no tienen dinero…»

Acabado el campeonato y con el Mundial a la vuelta de la esquina, es tiempo para la rumorología de fichajes. El Barcelona, sin Lewandowski, necesita un ariete para la próxima temporada y Kane, delantero del Bayern de Múnich, es el que más gusta en la Ciudad Condal. No tienen mal gusto, desde luego. La principal barrera de salida es que el inglés, que llegó hace tres veranos por 95 millones de euros, solo saldría de Baviera previo cheque de varios millones de euros.

Por si albergan esperanzas desde Barcelona, el presidente de honor del Bayern de Múnich, Uli Hoeness, ha enterrado cualquier deseo. «Harry Kane es el mejor fichaje que hemos hecho nunca. El Bayern es un club que compra, no que vende. ¿Si se va a quedar? Sí, y el Barcelona de todos modos no tiene dinero», comentó el dirigente, eufórico, tras conquistar la Copa de Alemania al imponerse en la final al Stuttgart. Cabe recordar que Kane acaba contrato en junio de 2027.

Precisamente, la mayor esperanza del Barça para ganar la partida al Bayern es el enigmático mensaje que ha verbalizado Kane, pues las negociaciones entre el club alemán y el delantero inglés se han dilatado en el tiempo. «No es el momento de hablar de eso ahora, pero no hay pánico. Queríamos mantener conversaciones hasta el final de la temporada y todavía tenemos un Mundial por jugar. Pero todo el mundo sabe cuánto disfruto aquí. La situación está tranquila», detalló el inglés.

Kane ha completado con el Bayern una temporada sensacional y su perfil se asemeja al de Lewandowski, que es lo que busca el Barcelona. Ha anotado 61 goles entre todas las competiciones y ofrece un rendimiento inmediato. Precisamente lo que Lewandowski hizo cuando llegó al equipo azulgrana, también procedente del Bayern de Múnich. Deberá el Barça buscar otro delantero, pues Kane y el Bayern opositan a renovar su vinculación.