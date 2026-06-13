Todo lo que debes saber sobre la vida de Neymar Jr: edad, en qué equipo está, qué número lleva en la camiseta en el Mundial 2026…

Neymar es uno de los principales futbolistas del mundo, un jugador muy mediático que militó en grandes equipos como el Barcelona o el Paris Saint-Germain. El brasileño es mundialmente famoso y es una de las grandes estrellas de la historia del fútbol brasileño. Es, por ejemplo, el máximo goleador de la historia de la selección de Brasil, por encima incluso de Pelé.

Cuántos años tiene Neymar Jr.

Neymar, al que se le añade a menudo Jr. a su nombre futbolístico, tiene 34 años. Nació el 5 de febrero de 1992. Su nombre completo es Neymar da Silva Santos Júnior. Está considerado como uno de los mejores jugadores de su generación, siendo dominante en la banda izquierda, aunque también puede jugar en la banda derecha y también como delantero o segundo delantero.

De dónde es Neymar Jr.

Neymar Jr. es brasileño. Concretamente, nació en la ciudad de Mogi das Cruces, un municipio del estado de Sao Paulo. Su población ronda los 600.000 habitantes y está a unos 45 kilómetros de Sao Paulo, la ciudad más poblada de Brasil.

En qué equipo juega y trayectoria de Neymar Jr.

Neymar Jr. juega actualmente en el Santos, equipo en el que creció futbolísticamente, donde se hizo famoso y al que volvió en el año 2025.

Antes estuvo en otros tres equipos. De 2013 a 2017 jugó en el Barcelona, que le fichó procedente del Santos. De 2017 a 2023 estuvo en el Paris Saint-Germain, con el famoso fichaje de los 222 millones de euros, el más caro hasta el momento. De 2023 a 2025, antes de volver al Santos, militó en el Al-Hilal de Arabia Saudí.

Qué número lleva en la camiseta Neymar

Neymar lleva normalmente el número 10 en su camiseta. Ese es el dorsal que actualmente viste tanto en el Santos como en la selección de Brasil, para la que fue convocado para el Mundial. En el Barcelona, por su parte, llevó el número 11.

Qué herencia recibirá Neymar Jr.

En los últimos tiempos, Neymar Jr. se hizo también famoso porque un empresario multimillonario dijo que le dejaría su herencia. En concreto, este empresario, que tiene unos 30 años y tiene una enfermedad, dijo que le dejaría una herencia de unos 1.000 millones de dólares a Neymar porque «se identifica con él».

¿Tiene Neymar Jr. un Batmóvil?

Sí, el futbolista tiene un Batmóvil, el automóvil que conduce el superhéroe Batman. Neymar, fan de ello, reconoció que había comprado una réplica exacta del Batmóvil por 1,3 millones de euros. Pintado de negro, el automóvil mide 4,65 metros de largo y 2,8 metros de ancho. Neymar no lo puede utilizar de forma real porque no está homologado para circular por carretera.

Palmarés de Neymar Jr.

Neymar cuenta con un importante palmarés. Tiene una Champions League, ganada con el Barcelona en 2015, y una Copa Libertadores, conquistada en 2011 con el Santos. A su vez, fue campeón de Liga española dos veces (2015 y 2016), cinco ligas francesas (2018, 2019, 2020, 2022 y 2023), un Mundial de Clubes (2016), tres Copas del Rey (2015, 2016 y 2017), tres Copas de Francia (2018, 2020 y 2021) o una liga de Arabia Saudí (2024).

Con su selección, Brasil, Neymar Jr. ha ganado dos títulos: la Copa Confederaciones del año 2013 y el oro olímpico de 2016 en los Juegos de Río de Janeiro.