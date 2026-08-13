Compromisarios del Athletic planean boicotear el homenaje a los campeones del mundo para reivindicar la selección vasca

El Athletic Club homenajeará en su estreno en Liga ante el Sevilla a Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams por su victoria en el pasado Mundial, además de a su ex jugador Luis de la Fuente. Un acto con el que no está conforme un sector de socios compromisarios del club, que han pedido convertir este homenaje a los campeones del mundo en una reivindicación de la oficialidad de la selección vasca.

La asociación de socios compromisarios del Athletic Club, Athleticen Alde Bustiko Gara, ha pedido en un comunicado publicado este jueves que los aficionados del club bilbaíno que así lo deseen acudan con ikurriñas y otros símbolos a San Mamés para estas reclamaciones. Entre las peticiones de este grupo Athletic Club también está que no se emitan imágenes de los campeones del mundo vistiendo la camiseta de la selección española en los videomarcadores del estadio durante el homenaje.

Por otro lado, Bustiko Gara ha pedido que no se «silbe a los jugadores de nuestro equipo», en referencia a Unai Simón, Nico Williams y Aymeric Laporte. No así para Luis de la Fuente, del que recuerdan sus «aplausos y el silencio cómplice con Luis Rubiales» e invitan a que «cada uno saque sus conclusiones». El seleccionador español no estará en el césped junto a los futbolistas en los instantes previos al partido contra el Sevilla, y permanecerá en el palco para recibir su homenaje como campeón del mundo.

El homenaje a los campeones del mundo en el debut en Liga

El foco de las protestas que propone este grupo de socios compromisarios del Athletic Club es demandar el reconocimiento de la selección vasca, aunque pide que esas reivindicaciones se hagan «desde el respeto». «Siempre hemos apoyado la oficialidad de nuestra Euskal Selekzioa y lo seguiremos haciendo, hasta lograr que sea una realidad en todos los deportes», ha señalado en su comunicado.

Durante las rondas finales del Mundial también se realizaron diversas protestas en varios puntos del País Vasco por este mismo motivo, aunque en la capital, Vitoria, se vivieron los triunfos de la selección en una pantalla gigante instalada por el Ayuntamiento de la ciudad.

El grupo Athleticen Alde Bustiko Gara quiere continuar las protestas en busca de la oficialidad de la selección vasca, y planea hacerlo en el homenaje a los recién coronados como campeones del mundo. Unai Simón, Aymeric Laporte, Nico Williams y Luis de la Fuente serán recibidos en San Mamés por su éxito en los instantes previos al debut del Athletic Club en Liga, el próximo 22 de agosto (18:00 horas) ante el Sevilla.

Desde este sector de socios compromisarios piden «no dar argumentos a aquellos que desde la imposición buscan cualquier excusa para quitar credibilidad» a su demanda de contar con una selección vasca. La decisión recaerá en el público de San Mamés: aplaudir a los campeones del mundo con España o empañar su homenaje pidiendo la oficialidad de una selección propia del País Vasco.