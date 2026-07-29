Pillan a Nico Williams en un barco con varias mujeres horas después de romper con su novia: las fotos que revolucionan las redes

La vida personal de Nico Williams vuelve a ocupar titulares apenas unos días después de que el extremo ganara el Mundial con la selección española. El futbolista del Athletic Club de Bilbao ha sido fotografiado disfrutando de unas vacaciones a bordo de un barco junto a un grupo de amigos y varias mujeres, unas imágenes que han corrido como la pólvora en redes sociales y que llegan pocas horas después de conocerse el final de su relación con Ainhi García. La coincidencia entre ambos acontecimientos ha disparado los comentarios en internet y ha convertido al internacional español en uno de los nombres más comentados del día.

Las fotografías fueron difundidas por el programa de Telecinco De Viernes y muestran a Nico Williams relajado durante sus vacaciones tras el intenso verano que ha vivido, marcado por el éxito con España. En las imágenes aparece acompañado por un grupo de amigos y varias jóvenes, compartiendo una jornada de navegación. Algunas de las instantáneas, en las que el futbolista mantiene una actitud cercana con una de las chicas, han provocado una auténtica revolución en las redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a especular sobre si existía alguna relación entre esas imágenes y la ruptura sentimental que acababa de trascender.

Sin embargo, las personas del entorno de la ex pareja han querido cortar de raíz cualquier rumor. Según explicó el periodista Javi Hoyos, que asegura haber hablado con personas cercanas tanto al jugador como a Ainhi García, la ruptura se produjo de forma amistosa y no estuvo motivada por infidelidades ni por la aparición de terceras personas. La versión trasladada es que simplemente «se acabó el amor» después de cerca de dos años de relación, manteniendo ambos una buena relación personal pese a haber decidido seguir caminos diferentes.

Pillamos in fraganti a Nico Williams disfrutando de sus merecidas vacaciones. Mientras tanto, Terelu está en su salsa. ☀️ #DeLunesAViernes

⛱️ https://t.co/0SLWhrFTIX pic.twitter.com/snisegJUh3 — ¡De Viernes! (@deviernestv) July 28, 2026



La noticia sorprendió especialmente porque hasta hace apenas unas semanas la pareja seguía mostrando públicamente su complicidad. Durante el Mundial, Ainhi García acompañó al futbolista en varios momentos importantes del torneo y ambos intercambiaron mensajes de cariño en redes sociales. Incluso el pasado 12 de julio, coincidiendo con el 24 cumpleaños del delantero, ella le dedicó una emotiva felicitación que posteriormente desapareció de su perfil de Instagram, un detalle que muchos seguidores interpretaron como una señal de que algo había cambiado entre ambos.

Otro gesto que alimentó todavía más las especulaciones fue el movimiento de Ainhi García en redes sociales. Numerosos usuarios detectaron que había dejado de seguir a Nico Williams en Instagram y que había eliminado varias publicaciones en las que aparecían juntos. Estos cambios coincidieron prácticamente con la difusión de las fotografías del barco, lo que hizo que las teorías sobre una posible crisis sentimental se multiplicaran antes incluso de que la separación fuera confirmada por fuentes cercanas.