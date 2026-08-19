Kang-In Lee y Baena desatascan al Atlético y rinden al Málaga

Cuando Simeone giró el cuello y echó un vistazo al banquillo, ahí estaba la victoria. En la finta de Kang-In Lee y el golpeo de Baena. Entraron en el segundo acto y echaron el telón a la función (2-0) con dos latigazos. Lo necesitaban ambos. El primero para llegar con el pie derecho al Atlético y el segundo para enderezar su etapa como rojiblanco y dar un golpe encima de la mesa. ‘Aquí también estoy’. Desatascaron un partido en el que el Atlético no encontró los caminos durante más de una hora ante un Málaga con mucha personalidad y más sensaciones que ocasiones de gol. El gol como juez futbolístico. Lo tuvo el Atlético, gana el Atlético.

Pero antes del partido, memoria. El pasado 19 de julio ya es siempre. Johannesburgo conoció a su hermano, Nueva Jersey e Iniesta traspasó su corona a Ferran Torres. Segunda estrella para España, que entró en la eternidad. Un mes después, siguen los ecos de aquello. La megafonía cambió el Thunderstruck de AC/DC por los acordes del himno de España y un rótulo sempiterno en el marcador. «Campeones del Mundo 2026». Y mimos a sus campeones. «España tiene dos estrellas, nosotros tenemos cuatro. Enhorabuena, campeones», rezaba el fondo sur del Metropolitano. Por aquello de Grimaldo, Llorente, Pubill y Baena.

Antes de lo deportivo, mención especial merece la logística. Porque el Atlético podía seguir descansando y no disputar partido alguno hasta el próximo fin de semana, ya en la segunda jornada. Es una condición que comparte con Real Madrid, FC Barcelona, Athletic Club y Real Sociedad por aportar futbolistas a la selección que ganó el Mundial el pasado 19 de julio. Pero el Atlético ya tenía el mes de agosto programado en su estadio con conciertos más que fútbol. Dirigirá The Weeknd en lugar de Simeone.

Con esa organización, el Atlético y Málaga sacaron sus cartas. Plaga de canteranos las rojiblancas y llenas de personalidad las blanquiazules. Cuatro rostros imberbes lideraban el primer once de Simeone. Arnau Ortiz, Carlos Martín, Daniel Martínez y Jorge Domínguez, cuyo impacto ha sido total desde la pretemporada. Se ha erigido como una grata sorpresa hasta el punto de convertirse en el debutante más joven de la historia del Atlético con 16 años, ocho meses y dos días.

Su primera puesta en escena con el Atlético fue para apuntar. Buena salida de balón, determinación y caudalosa presencia ofensiva sin descuidar su espalda. Vio una amarilla por una falta sobre Joaquín, otro que pasó por la cantera rojiblanca, y rozó la segunda amonestación. Ahí acabó su participación, pues Simeone lo sustituyó al descanso. De primero de cholismo. Al Atlético le costaba crear peligro, claro que el Málaga tampoco era un puñal. Amenazaba con Larrubia, Joaquín y Chupe combinando, pero no terminaba de golpear.

Y en esto del fútbol, inmisericorde por naturaleza, mandan los goles. Todo lo lento que estuvo Lookman en las dos ocasiones que tuvo, fue contrario a la finta de Kang-In Lee. Lo había intentado dos veces y a la tercera fue la vencida. Finta hacia el balcón del área y golpeo a la escuadra. No había dado tiempo a asimilarlo cuando Baena agarró el balón y volvió a atacar la misma escuadra con un latigazo de falta. Dos cañones y lo que parecía un conato de problema quedó solucionado.