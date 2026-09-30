A juicio por intentar matar a su esposa a base de latigazos y asfixiándola con un cable eléctrico en Mallorca

La Audiencia Provincial de Baleares abre este miércoles sus puertas para juzgar un escalofriante caso de violencia de género. El acusado, que se enfrenta a nueve años de cárcel y le constan antecedentes por violencia machista, es un hombre que presuntamente intentó matar a su esposa propinándole latigazos por todo el cuerpo y ahorcándola con un cable eléctrico.

Los hechos ocurrieron concretamente sobre las 13:00 horas del día 17 de julio de 2024 en el domicilio común de la pareja, situado en Palma. En el curso de una discusión con su esposa, el procesado actuó movido por el ánimo de acabar con la vida de la mujer y de atentar contra su integridad física. Para ello, comenzó a agredirla, zarandeándola y empujándola en primer lugar.

A continuación, la agresión se intensificó cuando el hombre le asestó varios golpes en el rostro utilizando una bandeja de madera. Posteriormente, le propinó varios latigazos por todo el cuerpo con un cable eléctrico y, finalmente, enrolló dicho cable en el cuello de la víctima apretando fuertemente para tratar de asfixiarla. El acusado no logró su propósito de quitarle la vida debido a que la mujer consiguió zafarse del ataque y huir hacia la cocina.

Como consecuencia de la agresión, la mujer sufrió graves contusiones en el rostro, las orejas, los brazos, los codos, los muslos y ambas piernas, además de presentar signos evidentes de estrangulación cervical. Las lesiones requirieron una única asistencia facultativa, aunque la víctima no reclama la indemnización que pudiera corresponderle por estos hechos, según consta en el escrito de acusación.

Para la Fiscalía, estos califica estos hechos como un delito de homicidio en grado de tentativa, por lo que pide para procesado un total de nueve años de prisión, así como la prohibición de aproximarse a la víctima a una distancia inferior a 500 metros.