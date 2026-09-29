Adiós a los vaqueros de corte recto: los vaqueros ‘tulipán’ son la nueva silueta vaquera que arrasará este otoño en España

Llega el otoño y, con él, las nuevas tendencias que ya hemos podido ver sobre las pasarelas de las principales Fashion Weeks y que ahora llegan a las tiendas en versiones mucho más fáciles de llevar en el día a día. El denim lleva años siendo uno de los grandes protagonistas de la moda y esta nueva temporada no será una excepción, aunque sí veremos nuevas formas que se alejan de las siluetas tradicionales.

Durante las últimas temporadas hemos pasado de los pitillos a los pantalones rectos, los wide leg o los populares vaqueros barrel. Ahora llega una nueva alternativa dispuesta a hacerse un hueco en los armarios: los jeans ‘tulipán’.

Su nombre no es casual. Esta nueva silueta presenta más volumen en la zona de la cadera y el muslo y se va estrechando progresivamente hasta llegar al tobillo, creando una forma redondeada que recuerda a un tulipán cerrado.

Así son los vaqueros ‘tulipán’

Los jeans tulipán parten de una idea que ya hemos visto en otras tendencias recientes: dar volumen a la parte superior de la pierna y marcar después el tobillo.

La diferencia está en que esta nueva versión resulta más suave y equilibrada que los vaqueros barrel que comenzaron a popularizarse hace varias temporadas. El resultado es una silueta más redondeada y escultural en la cadera, pero mucho más discreta en el resto de la pierna.

Es precisamente esa combinación la que está haciendo que esta tendencia resulte más fácil de incorporar al armario cotidiano.

De las pasarelas a las tiendas

La silueta curva tiene uno de sus grandes referentes recientes en Alaïa, cuya propuesta ayudó a popularizar los pantalones de pierna redondeada. Después, la tendencia comenzó a trasladarse a firmas más accesibles, hasta llegar a las principales tiendas.

Pero el concepto de jugar con las proporciones no es nuevo. Christian Dior ya utilizó el tulipán como inspiración en su colección de primavera de 1953, conocida como la línea Tulipán, en la que apostó por crear volumen en determinadas partes de la silueta mientras ajustaba otras.

Ahora esa misma idea llega al denim con una interpretación mucho más cotidiana.

Cómo llevar los vaqueros que serán tendencia este otoño

Una de las claves para llevar los jeans tulipán está en compensar el volumen de la parte inferior con prendas más sencillas en la parte superior.

Una camisa metida por dentro, un jersey ligeramente ajustado o una camiseta básica permiten que la silueta del pantalón sea la auténtica protagonista. También funcionan con blazers y chaquetas cortas que ayuden a marcar visualmente la cintura.

En cuanto al calzado, las zapatillas bajas y las botas estilizadas son dos de las opciones que mejor acompañan a esta forma, especialmente cuando dejan el tobillo ligeramente visible.

Jennifer Lopez, Katie Holmes y Halle Berry ya han apostado por esta silueta en sus looks, demostrando que los vaqueros que llegan este otoño están preparados para sustituir durante una temporada a los tradicionales cortes rectos.

El denim vuelve a cambiar de forma y, esta vez, lo hace inspirándose en una flor.