Antonio Banderas: «Pienso en Maricarmen y en los otros 25.000 desahuciados, no en una realidad específica para un uso político»

Alrededor de un centenar de personas siguen acampadas en la Puerta del Sol por el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años que residía desde hace más de siete décadas en el barrio de Retiro, en Madrid y que, finalmente, podrá volver a casa. Lejos de centrar el debate en la problemática de la vivienda en España, la izquierda ha convertido el desahucio de la mujer en el nuevo escenario de su propaganda.

En ese contexto, figuras como Carlos Bardem -que se refirió a Maricarmen como «Paquita»- o Pedro Almodóvar se han apresurado a acaparar los focos, y la tragedia de la mujer ha quedado instrumentalizada y rentabilizada ideológicamente. Bardem acudió al inmueble, azuzó la crispación y jaleó la posterior acampada en la Puerta del Sol, donde se ha presentado también el cineasta manchego.

Por el contrario, otros rostros conocidos de la cultura han optado por hacer una lectura completa que permita comprender mejor la problemática de la que Maricarmen es una de las tantas afectadas. Es el caso de Antonio Banderas.

El actor ha ofrecido una lección de coherencia: «Pienso en esta mujer, Maricarmen, pero pienso también en los 25.000 desahuciados que ha habido este año en nuestro país». Así, ha señalado que la mujer «se convierte en un icono, en un símbolo que quizá podría haber salido de otra región española», y no necesariamente de la Comunidad de Madrid, puesto que la problemática afecta a todos los españoles.

«A mí me interesa todo, toda la realidad completa, no una realidad específica para un uso político específico», ha manifestado Antonio Banderas en COPE Málaga. De esta forma, el ganador del Goya de Honor y a Mejor actor protagonista por Dolor y Gloria ha recordado otros dramas silenciados, como el ocurrido hace tres semanas: «Hubo un hecho de una mujer desahuciada, con hijos, más joven que Maricarmen, en Cataluña, que además se suicidó». El intérprete ha lamentado que «en aquel momento no se convirtió en ningún símbolo». «O el caso de una señora de 91 años a la que le ocuparon la casa…», ha subrayado.

Además, Antonio Banderas ha elevado su análisis al plano internacional para retratar el pacifismo de postureo, antibelicista según la bandera de las víctimas, y ha afeado la doble vara de medir. «El mundo es muy amplio y hay mucha violencia, demasiada violencia a muchos niveles. Apoyar una causa por un lado y desaprovechar lo que está pasando en otras me parece que ya tiene un tinte completamente distinto. Hay que estar a todas, a todas».

Liberado de trincheras ideológicas, el malagueño ha abogado por una reivindicación universal que no entiende de dogmas partidistas: «A mí me conmueve cuando veo a un niño palestino salir empolvado como si fuera un boqueroncillo de un bombardeo… pero también me conmovió el 7 de octubre, cuando les pasó a los judíos lo que les pasó, y me sigue conmoviendo lo que les pasa a los cristianos en Nigeria o en Sudán, y me conmueve también lo que han hecho los hutíes en Yemen».

«Estoy naturalmente con Maricarmen y con los horrores que se han producido en Palestina, pero también con todos los que he nombrado anteriormente», ha sentenciado uno de los actores españoles más internacionales.