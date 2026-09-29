Carlos, español trabajando de albañil en Australia: «Con las horas extra pagas el alquiler y la comida, y lo demás es para ahorrarlo»

Carlos Fradejas es un español que se ha marchado a Australia para ganarse la vida y actualmente está desarrollando su actividad laboral como albañil. A través de un vídeo publicado en su perfil oficial de las redes sociales, este empleado de la construcción ha explicado los aspectos positivos y negativos de trabajar en esta parte del mundo y también ha desvelado su salario semanal, que se incrementa cuando trabaja los fines de semana. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el sueldo de un albañil en Australia.

Los problemas que sufren millones de jóvenes en la España de Sánchez han hecho que mucho personal cualificado haya hecho las maletas buscando un mejor salario y futuro en otro país. Ya sea en Europa o en cualquier parte del mundo, cada vez son más los españoles que se marchan de nuestro país buscando sueldos más altos o ante la alta tasa impositiva con la que el Ejecutivo carga a las mentes brillantes que tienen contratos más importantes, independientemente de la profesión.

El destino elegido por muchos jóvenes españoles en Australia, donde muchos acuden para trabajar en las famosas minas en las que se ofrecen salarios imposibles de imaginar para la mayoría de españoles. Uno de los ciudadanos de nuestro país que ha decidido irse a la otra parte del mundo para trabajar es Carlos Fradejas, que actualmente trabaja como albañil en una empresa de construcción australiana. En un vídeo publicado en las redes sociales ha informado sobre los aspectos positivos y negativos de trabajar en Australia, además de desvelar su salario.

El albañil español en Australia

«La gente me pregunta si es duro trabajar en la construcción aquí y les digo que depende», comienza diciendo en su vídeo publicado en su perfil de TikTok en el que se hace llamar @carlosfradejas_. Aquí también asegura que ha estado trabajando en más de 15 o 16 obras distintas desde que está en Australia, donde los lunes y martes también va a una academia a aprender inglés.

«De cada 10 obras, en 8 el trabajador entiende que vienes de fuera y te da el trabajo medio hecho. La carga de trabajo es bastante llevadera, pero hay obras que ni miran por ti», dice, a la vez especifica que algunas tienen sus cosas buenas y otras malas.

«Probablemente te pongan a cavar un hoyo durante ocho horas sin parar; hay obras que no tienen agua. Hay obras que tienen agua y también espacios para que te puedas parar a comer cuando quieras», cuenta a la vez que deja claro que esto depende de la empresa porque «hay un millón de empresas de construcción diferentes y hay que ir probando». Además, Carlos Fradejas también desvela en este vídeo que los sábados cobran a «56 horas la hora», mientras que «de lunes a viernes cobramos 33 euros la hora más 20 de desplazamiento».