Parece imposible, pero Australia pone a excavar una gigantesca tuneladora de 500 toneladas incompleta y terminan de montarla dentro del propio túnel

A principios de septiembre de 2026, una máquina llamada Alice empezó a morder la tierra bajo Burwood, un barrio del este de Melbourne. Su escudo pesa 500 toneladas, como unos 330 coches medianos, y su rueda de corte mide 7,25 metros. Lo llamativo no es el tamaño. Es que Alice ha arrancado sin estar terminada.

La tuneladora abre el primer tramo del Suburban Rail Loop, un tren que rodeará Melbourne bajo sus barrios y que, si se cumple el calendario, llevará pasajeros en 2035. ¿Por qué lanzar una máquina a medio montar? Porque en el solar no cabía entera. La solución se llama método umbilical y nunca se había usado en el estado de Victoria.

Qué es una tuneladora y cómo excava

Una tuneladora es una fábrica de túneles con forma de gusano gigante. Delante gira una rueda cargada de discos de acero, unos cilindros hidráulicos la empujan contra el terreno y unas cintas se llevan la tierra hacia atrás. Según avanza, coloca piezas curvas de hormigón que forman las paredes del túnel.

Alice es una máquina de presión de tierras. Dicho en sencillo, usa la propia tierra que arranca, mezclada con aditivos, para sujetar el frente de excavación y que la calle no se hunda ni se levante. Es la técnica habitual para excavar bajo tierra cuando hay casas encima.

La fabricó CREG, un gigante chino de Zhengzhou que produce más de 300 tuneladoras al año. Melbourne le ha comprado cuatro para el tramo norte y otras cuatro a la alemana Herrenknecht para el tramo sur.

El truco del cordón umbilical

Montada del todo, Alice mide más de 100 metros. Detrás del escudo van los carros con los motores, la grúa que coloca las piezas de hormigón, una oficina, una cocina y hasta los baños del equipo.

El solar de Burwood es pequeño y el pozo de lanzamiento, de unos 19 metros, no da para tanto. Por eso bajaron con una grúa solo el escudo de 500 toneladas y lo pusieron a excavar unido a la superficie por cables y mangueras que le dan energía. Vamos, como un buzo con la manguera de aire conectada al barco.

Mientras la cabeza avanza, el resto se monta detrás, dentro del túnel que ella misma abre. ¿Se pierde tiempo así? Al parecer no. El Gobierno de Victoria asegura que la excavación ha empezado en la fecha prevista y que Hacia, la segunda tuneladora, arrancará en unas semanas.

Un anillo de túneles bajo Melbourne

El proyecto completo, llamado SRL East, suma 26 kilómetros de túneles gemelos entre Cheltenham y Box Hill, con seis estaciones nuevas. Los tubos irán a entre 20 y 40 metros de profundidad, y hasta 60 metros en un punto de Burwood, lo que mide un edificio de 16 plantas.

Cada máquina puede avanzar hasta 90 metros por semana si el terreno acompaña. De la obra saldrán unos 3,5 millones de metros cúbicos de tierra y roca, más o menos 1.400 piscinas olímpicas, que se sacarán por cintas cerradas hasta naves insonorizadas.

El tramo de Alice, unos 10 kilómetros entre Glen Waverley y Box Hill, lo construye Terra Verde, un consorcio liderado por la italiana Webuild con la surcoreana GS E&C y la francesa Bouygues. El contrato ronda los 1.700 millones de dólares australianos (unos 1.000 millones de euros, según Webuild). El Gobierno lo vende como un remedio contra los atascos.

Nombres de mujeres y un equipo pionero

¿De dónde sale el nombre? De colegios de primaria de la zona, que bautizaron las ocho tuneladoras con nombres de mujeres destacadas de Victoria. Alice homenajea a la productora musical Alice Ivy, y Hacia, a Hacia Atherton, fundadora de una asociación que anima a las mujeres a entrar en los oficios de la construcción.

Hay más. Una de las tripulaciones será, según el proyecto, la primera del mundo formada solo por mujeres, 18 en total, al mando de Isolde Piet, la primera mujer que pilotó una tuneladora. Empezarán en el tramo sur en 2027.

Todas las máquinas funcionan con electricidad renovable de Yurringa Energy, la única comercializadora de energía de Australia en manos de aborígenes. Más de 4.000 personas trabajan ya en la obra. Y cuando Alice termine, su escudo se quedará enterrado para siempre. El resto se desmontará desde dentro del túnel.