Una tuneladora de 40 toneladas métricas llamada Lily está excavando un túnel de 1,8 kilómetros bajo una localidad inglesa, con capacidad para almacenar 5,5 millones de litros de agua de lluvia, el equivalente a dos piscinas olímpicas

La tuneladora Lily ha terminado el primer tramo de una gran infraestructura de almacenamiento construida bajo Knutsford, en el condado inglés de Cheshire. La máquina, de 40 toneladas, forma parte de un proyecto de 48 millones de libras que busca reducir los desbordamientos del alcantarillado y mejorar la calidad del agua.

El conducto tendrá 1,8 kilómetros de largo, dos metros de diámetro y alcanzará una profundidad de hasta 20 metros. ¿Por qué hace falta un espacio tan grande? Una vez terminado, podrá almacenar 5,5 millones de litros de agua de lluvia, una capacidad que María Fletcher, responsable de aguas residuales en Cheshire, comparó con dos piscinas olímpicas.

Un túnel para guardar la lluvia

En muchas áreas urbanizadas de Inglaterra, las redes de alcantarillado más antiguas utilizan las mismas tuberías para transportar agua de lluvia y las aguas residuales. La Agencia de Medio Ambiente británica señala que, cuando se produce un fuerte aguacero, el volumen de agua puede superar la capacidad del sistema. En esos casos, los aliviaderos funcionan como válvulas de seguridad para evitar que las aguas residuales terminan en las calles, viviendas y negocios.

El nuevo túnel actuará como un gran depósito provisional. De esta forma, el sistema tendrá más capacidad para hacer frente a las lluvias intensas y el agua acumulada podrá tratarse después en la planta de Knutsford, reduciendo la necesidad de recurrir a los desbordamientos.

¿Cómo trabaja Lily bajo Knutsford? Lily es una tuneladora, es decir, una máquina diseñada para abrir túneles bajo tierra desde un pozo de trabajo. Comenzó su recorrido en el polígono industrial de Parkgate y terminó saliendo en la planta de tratamiento de aguas residuales de Knutsford.

Ahora la máquina será retirada y llevada otra vez a Parkgate, donde volverá a introducirse en el terreno para excavar en dirección contraria, hacia la estación de bombeo de Moor. Con este sistema, gran parte de los trabajos se concentra en lugares concretos y no es necesario abrir una zanja a lo largo de todo el recorrido.

Moor Pool y los peces

La actuación también incluye mejoras en Moor Pool, situado junto al espacio protegido de Tatton Mere. Cheshire East Council considera este lugar un humedal Ramsar y un sitio de especial interés científico. Allí pueden encontrarse especies de aves como el escribano palustre, el cisne vulgar y la cerceta común.

Antes de comenzar a retirar cerca de un siglo de sedimentos acumulados, empresas especializadas llevaron a cabo un rescate de los peces. En total, capturaron 19 lucios, 24 bremas, una carpa y numerosos rutilos y percas. Todos ellos fueron trasladados a una zona de aguas arriba, en Peover.

La primera perforación supone solo una parte del trabajo. Lily todavía tendrá que completar el tramo que llega hasta la estación de bombeo. Después será necesario conectar el depósito con las instalaciones de tratamiento y seguir retirando los sedimentos acumulados en Moor Pool.

United Utilities espera terminar el proyecto hacia mediados de 2027. El nuevo túnel no solucionará por sí solo todos los problemas de una red de alcantarillado antigua, pero sí proporcionará una reserva de agua considerable para los momentos en los que el sistema recibe más presión, especialmente durante los episodios de lluvias intensas.

La información oficial sobre este proyecto está disponible en United Utilities.