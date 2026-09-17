China tiene el “atasco imposible” que parece una autopista de 50 carriles y en realidad esconde otra historia

Miles de luces rojas encajadas como piezas de un puzle, un embudo de asfalto y un mensaje que se repite una y otra vez en redes sociales: si alguna vez te sientes estresado, piensa que en China construyeron una autopista de 50 carriles que acaba reducida a sólo 4. La imagen es real y hace sonreír a cualquiera que haya pasado horas en un atasco, pero la historia que la acompaña no es del todo cierta.

Detrás de esa foto hay un atasco histórico que dio la vuelta al mundo hace más de una década y que tiene bastante más que ver con la hora de volver de vacaciones que con un error de ingeniería.

Dónde se tomó la foto del atasco más famoso de China

La imagen se tomó el 6 de octubre de 2015 en la autopista G4, la vía que une Pekín con Hong Kong y Macao. En concreto, en la estación de peaje de Zhuozhou, a unos 45 kilómetros al sur de la capital china. Aquel día terminaba la Semana Dorada, las vacaciones por el Día Nacional en las que cientos de millones de chinos se desplazan por el país.

Según Global News, unos 125.000 vehículos intentaron entrar en la zona de Pekín en pocas horas, un 10% más que el año anterior. Todos a la vez, todos de vuelta a casa y todos obligados a pasar por el mismo punto.

No es una autopista de 50 carriles

Aquí está el matiz que las publicaciones virales suelen olvidar. La G4 no tiene 50 carriles. Es una autopista con un número de carriles habitual que sólo se ensancha de forma espectacular en la plaza de peaje, donde se abren decenas de cabinas para cobrar a los conductores lo más rápido posible.

Como explica Snopes, en aquel punto el tráfico tuvo que pasar de unas 50 filas de coches a 20 por un control situado justo después de las cabinas, y a partir de ahí volver al ancho normal de la autopista. El resultado fue un tapón gigantesco que convirtió el peaje en un auténtico aparcamiento durante horas.

Por qué se diseña un peaje con tantas cabinas

Lejos de ser un fallo, ensanchar la carretera en los peajes es una solución habitual en muchos países. Pagar lleva unos segundos por coche, así que se multiplican las cabinas para que la cola no se forme antes. El problema aparece después, cuando todos esos vehículos tienen que volver a juntarse en pocos carriles, y se agrava si el volumen de tráfico supera con creces lo previsto, como ocurre en los grandes éxodos vacacionales.

China es un país acostumbrado a las obras de ingeniería colosales, desde el mayor puente atirantado del mundo hasta autopistas que atraviesan montañas. Pero ninguna infraestructura está pensada para absorber de golpe el regreso de millones de personas el mismo día, y otros países buscan también soluciones distintas para sus carreteras, como los cruces de fauna que construye Arizona.

Un bulo que vuelve cada cierto tiempo

La foto se ha convertido en un clásico de internet. Reaparece cada pocos meses con textos nuevos, a veces atribuida a China y otras incluso a autopistas de Estados Unidos, y casi siempre con la idea de que alguien diseñó una carretera absurda.

La realidad es menos graciosa pero más interesante: no hubo una autopista de 50 carriles convertida en una de 4, sino un peaje desbordado por uno de los mayores movimientos de población del planeta. La próxima vez que te atasques volviendo de vacaciones, al menos sabrás que ni la ingeniería china se libra de la operación retorno.