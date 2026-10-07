El negocio del acampado izquierdista Rubén Rosón: CCOO ofrece un 15% de rebaja a los afiliados que se alojen en sus casas turísticas

Mientras la cúpula de CCOO y UGT anuncian una politizada huelga general dirigida «contra la oposición», el sindicato de CCOO ofrece a sus afiliados un 15% de descuento para alquilar los alojamientos turísticos de Asturies Comunitaria SL, empresa de Rubén Rosón, el ex concejal ultraizquierdista que actualmente lidera, entre otros, la acampada ilegal en la plaza de la Escandalera de Oviedo.

La crisis de la vivienda se ha convertido en el arma electoral definitiva de la izquierda. Este mismo miércoles, los líderes de CCOO y UGT han anunciado la convocatoria de una huelga general para el próximo 11 de noviembre, pactada con la acampada de la Puerta del Sol.

La fecha no es casual: se celebrará justo dos días antes de que arranque la campaña para las elecciones del 29-N. En un ejercicio de cinismo sin precedentes avalado por Pedro Sánchez, la coordinadora de campaña del PSOE, María Jesús Montero, ha reconocido abiertamente que este paro no es para exigir responsabilidades al Gobierno, sino que se convoca exclusivamente «contra la oposición» de PP y Vox.

Descuento para los afiliados de CCOO

Rubén Rosón, ex concejal de Economía y Turismo en Oviedo con Somos Oviedo y actual militante de AMA Asturies de Izquierdas, es hoy uno de los rostros de la acampada que exige el fin de la especulación en la capital asturiana. Lo que sus compañeros izquierdistas de protesta ignoran es que es administrador solidario, junto a David Acera Rodríguez, de Asturies Comunitaria SL, una empresa registrada hace menos de un año cuyo objeto social es, precisamente, la explotación de «alojamientos turísticos y de corta estancia» (CNAE 5520).

El mismo sindicato que va a paralizar el país clamando contra los «rentistas» y los pisos turísticos colabora activamente para nutrir de clientes a una empresa de ese mismo sector. A través de sus canales internos, CCOO promociona activamente la sociedad limitada Rubén Rosón, ofreciendo como gancho comercial una rebaja del 15% para que los afiliados de CCOO disfruten de sus cinco casas rurales situadas en el valle del Huerna.

En el portal oficial de servicios y ventajas para afiliados de CCOO se detalla formalmente el acuerdo comercial con Asturies Comunitaria SL. Bajo el epígrafe de «acuerdo», el sindicato especifica que los afiliados «se benefician de un descuento directo del 15% de las tarifas aplicadas durante todo el año, tanto en temporada alta como baja». Para poder aplicar la rebaja en los alojamientos de la empresa de Rubén Rosón, la propia web de CCOO guía paso a paso al usuario y facilita un enlace directo para descargar el «Certificado de afiliación».

Asimismo, la web del sindicato incluye un apartado de «Más información» donde promociona abiertamente el negocio gestionado por Asturies Comunitaria SL, subrayando sin tapujos que la empresa del ex concejal «tiene interés en que las personas afiliadas a CCOO puedan ser usuarios de los servicios por ella gestionados».

El portal detalla las características del complejo, compuesto por cinco casas rurales independientes totalmente equipadas con cocina, salón con chimenea, baño propio y capacidad para cuatro personas cada una, ofertándolas tanto para estancias cortas como para periodos más prolongados.

Todo un reclamo vacacional que presume de terraza, espacioso salón y «la posibilidad de utilizar la gran zona de prao de la vivienda para realizar barbacoas o disfrutar de unas vistas sorprendentes al valle del Huerna», comercializado a pleno rendimiento mientras Rubén Rosón y David Acera, sus dos administradores, claman contra los «rentistas».