Los acampados de Sol entre votar a Sumar, Podemos o el PSOE: «Sánchez no lo ha hecho tan mal»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre tras la caída de sus decretos de vivienda. Este anuncio histórico coincide con que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado ordenar de forma inmediata el desalojo de la acampada ilegal instalada desde el 27 de septiembre frente a la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol.

En medio de este clima preelectoral, OKDIARIO se ha adentrado en las tiendas de campaña para conocer la intención de voto de los manifestantes: a pesar de llevar ocho años y cuatro meses en la Moncloa sin solucionar la crisis inmobiliaria, los acampados exculpan al Ejecutivo y aseguran que votarán al PSOE, Sumar o Podemos, ya que «Sánchez no lo ha hecho tan mal».

Conformismo electoral con el PSOE de Sánchez

Con las urnas a la vuelta de la esquina, el enfado de los acampados no se traduce en un castigo electoral para la coalición de Gobierno. Al preguntarles sobre a quién apoyarán el próximo 29-N, la mayoría cierra filas. «Definitivamente a la derecha no. Obviamente, tiraría por el PSOE o por Sumar, es la opción menos mala», confiesa uno de los jóvenes.

Cuestionado sobre si seguirá apoyando a los socialistas tras más de ocho años en el poder, su respuesta exculpa por completo al Ejecutivo: «Sí, yo creo que sí. No son tan malos como dice la gente. Tanto los medios como las redes sociales los demonizan demasiado y los culpan de cosas que realmente no son su culpa».

En esta misma línea conformista se pronuncia otra manifestante, que elegirá la papeleta socialista por considerarla «la más neutral y la más normal». Tras asegurar que «Sánchez no lo ha hecho tal mal del todo», esta acampada lanza un inesperado dardo a sus propios compañeros de plaza: «Está bien manifestarse, pero molestando a la gente, drogándose y esas cosas me parece un poco mal».

Sumar, Podemos y el miedo a la derecha

Otro sector del campamento rechaza al PSOE por considerarlo poco combativo, pero entrega su lealtad a sus socios minoritarios de extrema izquierda, soñando con una gran coalición. «Yo no votaría al PSOE, eso lo tengo claro, pero votaría o bien a Podemos, a Sumar o a la coalición que están haciendo todos los partidos de izquierda», asegura un asistente que se niega a tener que elegir simplemente «lo menos malo».

La esperanza de un frente unitario de cara al 29-N ilusiona entre las tiendas. «Estoy expectante por ver si hay un frente amplio de izquierdas como el que dicen que va a haber. Evidentemente votaría a la izquierda porque son los más favorables», señala un joven, apoyado por otro manifestante que prefiere opciones radicales porque «son los que realmente empujan y hacen que haya cambios».

«Una cosa es que las cosas estén yendo mal y otra que nos quieran destruir directamente», dramatiza una de las acampadas haciendo alusión al supuesto objetivo de la derecha. Incluso los perfiles más antisistema, que confiesan tener ideales anarquistas y desearían que «nadie votase para que los políticos se diesen cuenta de que son una puta mierda», acaban reconociendo que, ante la inminencia de las elecciones, «lógicamente votaría a la izquierda».