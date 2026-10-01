Los comerciantes de Sol: «Es insufrible el olor a pis y porro, hemos pasado de 11.000 a 1.000 € de caja al día»

Los comerciantes de la Puerta del Sol hacen cuentas y no les salen. Algunos aseguran haber “pasado de facturar 11.000 euros diarios a ingresar apenas 1.000” desde que la acampada de la izquierda y la extrema izquierda ha vuelto a ocupar la Puerta del Sol. «El sábado fueron 2.500 euros sólo por la tarde. Ayer martes, 2.000. Y el lunes y el domingo, entre 500 y 1.000», relata uno de los trabajadores.

La caída de las ventas coincide, según denuncian, con una escena que se repite desde el sábado, cuando empezó la acampada a las puertas de sus negocios: latas de cerveza, cartones, suciedad, basura, olor a orina y marihuana y clientes que ya no consiguen atravesar la plaza. «Hemos pasado de 6.000 a unos 2.000 euros», explica otra comerciante. «Estamos bastante perjudicados y, si esto continúa así, va a haber unas pérdidas grandísimas en el comercio».

La protesta ha convertido los accesos a los establecimientos en una carrera de obstáculos. Los comerciantes aseguran que sus clientes llegan desde las calles de la Montera, Carmen y Preciados, pero que muchos han dejado de cruzar por la zona ocupada. “»Quién me viene aquí? Nadie, si no pueden cruzar», lamenta uno de ellos.

«Olor a pis insufrible»

La suciedad es una de las principales quejas de los negocios. «¿Suciedad? Si te digo lo que he quitado esta mañana de la puerta…», cuenta uno de los comerciantes. A su vez, explica que han tenido que limpiar la zona para que una persona de la ONCE pudiera hacer su trabajo: «Hemos tenido que tirar latas de cerveza y cartones para que el pobre hombre pudiera sentarse donde trabaja».

A pocos metros, la basura se acumula junto a las tiendas de campaña. “Está todo de latas de cerveza y así es como siguen emborrachándose”, denuncia otro trabajador. El olor también se ha instalado en los locales. “Dejan el mal olor en la tienda, toda la mañana”, explica. Otro comerciante lo resume con una frase: “Huele a pis”. Los trabajadores aseguran además que algunos manifestantes “han intentado utilizar los baños” de los establecimientos.

Descuentos para recuperar a los clientes

La caída de la actividad ha obligado a algunos negocios a buscar fórmulas para atraer de nuevo a la clientela. En una tienda de la calle Carretas han comenzado a repartir folletos con un 10% de descuento. “Hemos perdido bastante venta. Si nos ponemos en el 100%, estamos facturando un 30%”, explica uno de los comerciantes.

Otro asegura que antes podía alcanzar los 800 euros diarios y que ayer apenas llegó a los 200. “Ha bajado mucho la venta porque estamos en la calle Carretas, al lado de la manifestación”, señala.

Los comerciantes también critican algunas escenas que, a su juicio, desbordan los límites de una protesta. “Una cosa es protestar y otra cosa es llamar la atención”, afirma uno de ellos. Entre las imágenes que describe, menciona a personas cortándose el pelo dentro de una carpa, ropa tendida y consumidores fumando porros junto a las tiendas. “Pasan frente a la tienda y huele a porro”, añade.

El recuerdo del 15-M

La situación ha hecho que algunos comerciantes recuerden la acampada del 15-M. Uno de ellos trabajaba entonces en la calle de la Montera y asegura que los problemas de acceso e higiene llegaron a ser extremos.

“Yo estaba en la calle de la Montera y no se podía entrar porque saltaban las chinches y las pulgas. Si pasabas, al final estabas como una mierda de la droga que se olía”, recuerda.

En 2011, los comerciantes denunciaron fuertes pérdidas durante la acampada. Las estimaciones variaron durante aquellas semanas y la Comunidad de Madrid llegó a cifrar en 60 millones de euros el impacto en los comercios de Sol y las zonas próximas.

Quince años después, los negocios vuelven a sufrir las consecuencias de la acampada en Sol. “Estamos bastante perjudicados y, si esto continúa así, va a haber unas pérdidas grandísimas en el comercio, lo que no te puedes imaginar”, advierte uno de los comerciantes.