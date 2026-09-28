Los acampados de Sol muestran pancartas de Ayuso y Almeida empalados: «Queremos sus cabezas»

«Queremos sus cabezas», reclaman los acampados en el campamento que la ultraizquierda ha montado en la Puerta del Sol. Y lo hacen de manera no demasiado pacífica, a tenor de lo visto tras caminar entre las más de 300 tiendas de campaña con las que han tomado la céntrica plaza madrileña. Pegado en una farola puede verse algún cartel con un dibujo de pésimo gusto en el que aparecen empaladas las cabezas de Díaz Ayuso y Martínez-Almeida ensartadas en unas picas, junto a una tercera víctima que representa a los caseros de viviendas y que simboliza un buitre. No todo es buenismo happy-flower y solidaridad en la acampada.

En medio de un ambiente festivo, con música y bebidas pero también rodeados de basura y suciedad en sus tiendas de campaña conforme pasan las horas desde que comenzaron a acampar el sábado frente a la sede de la Comunidad de Madrid, los manifestantes siguen protestando por el problema de la vivienda en la sociedad española y la especulación, y exigen la aprobación de un decreto de vivienda a raiz del desahucio de MariCarmen. Corean lemas como «Gobierno progresista, hipócrita y rentista», «Esto es por Maricarmen», «Ni un desahucio más» y «O con el capital o con la clase obrera» y lo mismo arremeten contra Pedro Sánchez que contra Díaz Ayuso.

Resulta muy evidente que el Gobierno está utilizando esta movilización popular para desviar la atención de la invasión de Ceuta, que va ya por dos meses y no tiene visos de solucionarse. Intentan colocar el relato en otro frente que no sea el de la Ciudad Autónoma de Ceuta, donde su incompetencia está quedando a la vista de todos.

El Gobierno se lava las manos

La permisividad del Gobierno para montar esta acampada y tratar de pasar su responsabilidad en el caso MariCarmen a la Comunidad de Madrid se evidencia en la ausencia de Policía Nacional que ha ordenado el Ministerio del Interior, dejando que los manifestantes hayan tomado la plaza pública de Sol y se muevan con total libertad. Hasta un puesto dedicado a dar talleres sobre la okupación de vivienda hay. La consigna está clara: la policía tiene que dejar que se repita otro 15M en Sol, y para ello el Ministerio del Interior «se está lavando las manos», según fuentes de la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid se ha quejado de «dejación de funciones» por parte de la Delegación del Gobierno en Madridd.

De hecho no tienen pensado moverse hasta que el Consejo de Ministros de mañana martes aborde una reforma de ley mediante un decreto de vivienda. Sin ir más lejos, la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, anima a mantener la protesta y manifestarse contra un Gobierno del que paradójicamente ella es miembro destacado.

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, acusa al Gobierno de promover «un festival de ocurrencias» y de lanzar iniciativas de manera improvisada y precipitada «para intentar solucionar lo que no ha hecho en todo este tiempo». Medidas que ha calificado de «profundamente ideológicas» y «cuanto menos sectarias». El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por su parte, ha destacado que «las únicas viviendas que le importan a Sánchez son las suyas: la Moncloa y La Mareta».