Madrid Horse Week regresa a la capital en 2026 con grandes novedades y más fuerza que nunca

Vuelve el Madrid Horse Week a la capital de España. Y lo hace con varias novedades y con más fuerza que nunca. Del 26 al 29 de noviembre, los pabellones 12 y 14 de Ifema acogerán el principal evento hípico que hay en España. Regresa a Madrid después de que el año pasado no se pudiera celebrar. Esta vez contará con la principal novedad de Mutua Madrileña como patrocinador principal, que dará nombre al evento: Mutua Madrid Horse Week.

En 2025 se suspendió porque los organizadores no pudieron renovar a tiempo la certificación de Acontecimiento de Excepcional Interés Público, categoría que concede el Gobierno a proyectos de relevancia deportiva y que otorga ciertas ventajas, como incentivos fiscales. Además de la entrada de Mutua Madrileña como patrocinador principal, el evento contará con otra novedad: la incorporación de una tercera Copa del Mundo de la Federación Ecuestre Internacional, la de enganches, que se suma a las ya conocidas de salto y doma clásica.

Desde la organización esperan poder igualar o superar los números de la anterior edición, la de 2024, en la que asistieron cerca de 45.000 personas durante los cuatro días. Además, como sucede desde que se celebrara la primera edición en 2012, el foro combinará la competición deportiva con espacios de exhibición, de ocio y de venta de productos relacionados con el mundo ecuestre ubicados en el llamado Salón del Caballo, que será el punto de encuentro entre aficionados y profesionales.

El presidente del comité organizador, Daniel Entrecanales, comentó durante la presentación de la Madrid Horse Week en la Puerta del Príncipe en el Palacio Real, que habrá «sorpresas infinitas en la pista non-stop, donde no cesa la actividad». También contarán con «un parque navideño, donde se podrán hacer las compras navideñas adelantadas».

Entradas a la venta el 1 de octubre

Los asistentes al evento podrán disfrutar de una programación ininterrumpida de exhibiciones y espectáculos ecuestres pensados para toda la familia, mientras que en la pista principal regresarán el Pony Turf by AON, la prueba de las Seis Barras y el ya clásico Jump & Drive de Porsche. Las entradas para la edición de 2026 estarán disponibles a partir del próximo 1 de octubre en la página oficial de la cita por un precio de 5€ para los adultos, mientras que para los niños es gratis.

Con esta cantidad de visitantes -un 70 % familias y grupos de amigos-, más de 170 jinetes y amazonas de 20 países, cerca de 300 caballos y más de 40.000 metros cuadrados dedicados al universo ecuestre, las últimas ediciones de Madrid Horse Week han consolidado esta cita como uno de los eventos deportivos y de ocio más importantes de Madrid y una referencia internacional para aficionados y profesionales del mundo del caballo. Celebrado por primera vez en 2012, el evento vuelve en 2026 bajo el nombre de Mutua Madrid Horse Week, gracias al respaldo de Mutua Madrileña como patrocinador principal, y con una dotación económica en premios que alcanza los 550.000 euros.

Ignacio Garralda, presidente de Mutua Madrileña, explicó el interés de su compañía en vincularse «a un deporte que no cabe duda de que está siempre asociado a la excelencia y al compromiso. En nuestra compañía, con 95 años de vida, estamos realmente en deuda con los madrileños y queremos reproducir en otros deportes lo que hemos hecho con el Mutua Madrid Open Tenis, un torneo muy señalado a nivel internacional».

Para Javier Revuelta, presidente de la RFHE, el principal atractivo de MMHW 2026 va a ser la espectacular oferta deportiva: «Mutua Madrid Horse Week es el principal evento ecuestre que se celebra en España por el conjunto de disciplinas que abarca y fundamentalmente también por la categoría de los jinetes y cocheros que esos días de competición van a estar en Madrid. La celebración de acontecimientos deportivos como este, en el que van a competir los principales jinetes del mundo con los primeros jinetes españoles, es importante para que los técnicos de la Federación, los seleccionadores, puedan empezar a sacar conclusiones de cara a los campeonatos de Europa del año que viene».

La importancia de este deporte en Madrid

«Este deporte es importante en Madrid, con más de 3.600 licencias, el 25% del total nacional, y además contamos con 80 clubes en la Comunidad de Madrid», comentó el viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, don Luis Martín Izquierdo, durante la presentación. «Tenemos que apoyar a los organizadores, pero también agradecer la colaboración de tantísimas empresas que hacen posible este tipo de encuentros y de eventos de primer nivel. Nosotros, desde la Comunidad de Madrid, organizamos, impulsamos, apoyamos alrededor de 400 eventos deportivos cada año, algo que es muy importante para que Madrid sea un centro global del deporte».

Finalmente, Almudena Maillo, concejala delegada del Área de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, también puso el acento en celebrar la vuelta del evento por su repercusión deportiva, social y económica: «Madrid tenía ganas y le gusta Madrid Horse Week, por lo que la celebración de esta nueva edición es una magnífica noticia. Precisamente, en el Ayuntamiento de Madrid apostamos porque la ciudad no sólo tenga eventos puntuales, sino que el calendario esté lleno todo el año. En Madrid hay pasión por el deporte, pero también hay que tener en cuenta el dato económico que genera: la Fórmula 1, Bad Bunny, la visita del Santo Padre, la residencia de Shakira, y la vuelta de MMHW el Open de Tenis y el golf suponen más de 2.600 millones de euros para la ciudad de Madrid», concluye.

Los visitantes del Salón del Caballo, que dispondrán de una programación ininterrumpida de exhibiciones y espectáculos ecuestres en la pista non-stop -actividades como volteo, doma vaquera de niños, equitación de trabajo, western, doma natural y agility de perros, entre otras-, también podrán visitar una completa exposición de razas equinas ibéricas, que llenará el Salón del Caballo de bellos ejemplares procedentes de distintas yeguadas de España. Además, esta edición contará con un extraordinario Mercado Navideño.