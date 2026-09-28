Última hora sobre el estado de salud de Daniel Osvaldo, ingresado en estado grave desde hace días

Daniel Osvaldo continúa ingresado en cuidados intensivos en el Hospital Municipal de Llavallol, en Argentina, después de haber sido trasladado de urgencia la noche del pasado jueves. El ex futbolista del Espanyol de 40 años atraviesa un delicado momento de salud después de sufrir un cuadro infeccioso que afectó a uno de sus pulmones y que provocó un derrame pleural. Aunque las primeras informaciones apuntaban a una situación especialmente grave y su pronóstico llegó a calificarse de reservado, en las últimas horas su familia ha aportado algo de tranquilidad al confirmar que se encuentra lúcido y que los médicos consiguieron estabilizarlo.

El problema comenzó varios días antes de su ingreso hospitalario. Según ha trascendido, Osvaldo llevaba tiempo encontrándose mal y habría pensado que sufría un fuerte resfriado. Sin embargo, la situación empeoró hasta el punto de que su hermana lo encontró en su domicilio y decidió trasladarlo rápidamente al hospital. Allí, los médicos realizaron diferentes pruebas y detectaron un derrame pleural derecho, acompañado de una acumulación de líquido y pus en la zona que rodea el pulmón. El cuadro infeccioso obligó a intervenirlo quirúrgicamente de urgencia.

Uno de los aspectos que más confusión ha generado en las últimas horas tiene que ver con la intervención. Algunas informaciones difundidas inicialmente aseguraron que a Osvaldo le habían cortado dos centímetros de cada pulmón debido a la gravedad de la infección. Sin embargo, personas de su entorno desmintieron posteriormente esta versión. Según explicaron sus familiares a medios argentinos, durante la intervención los médicos limpiaron la zona afectada y tomaron muestras de tejido pleural que ahora están siendo analizadas.

Preocupación por Osvaldo

Lo siguiente será conocer los resultados de la biopsia realizada durante la operación. Los médicos necesitan determinar exactamente cuál es el origen de la infección para decidir el tratamiento que deberá seguir el ex jugador. Por el momento, permanece en cuidados intensivos y bajo vigilancia médica, aunque la evolución conocida este domingo supone un cambio respecto a las primeras informaciones que hablaban de un estado crítico. Su familia asegura que está «bien y lúcido» y que la infección fue detectada a tiempo.

A pesar de esta evolución, Daniel Osvaldo continúa en cuidados intensivos y todavía no existe un parte médico oficial que permita conocer con precisión cuándo podrá abandonar el hospital o pasar a una habitación convencional. La información disponible procede principalmente de su entorno y de medios argentinos, por lo que todavía existe cierta cautela sobre su evolución durante las próximas horas.

Daniel Osvaldo, que desarrolló una extensa carrera como futbolista en clubes como Boca Juniors, Roma, Juventus, Inter, Espanyol o Banfield, se retiró del fútbol profesional en 2020 y posteriormente centró buena parte de su actividad en la música. En los últimos años también había hablado públicamente de diferentes momentos complicados de su vida personal e incluso de su adicción a las drogas. Ahora, su entorno permanece pendiente de los resultados médicos mientras el ex delantero continúa ingresado y bajo observación en Argentina.