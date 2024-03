La dura confesión de Osvaldo tras confirmar su adicción a las drogas: «Se me ha ido de las manos»

El ex futbolista italoargentino Daniel Osvaldo, quien jugó en el Espanyol de Barcelona en la temporada 2010/2011 y en Boca Juniors en la campaña 2015/2016, reveló este jueves que atraviesa por una profunda depresión y tiene problemas con el alcohol y las drogas. También fue internacional con Italia y jugó con la Roma, Juventus e Inter de Milán.

«Hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en adicciones, alcohol y drogas. Y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos», declaró el propio ex jugador en un video publicado en sus redes sociales.

El ex internacional por Italia confesó estar convencido de que va a salir y va a volver a ser el de antes, y que aún no entiende cómo llegó hasta esa situación. «Es difícil para mí hacer este video porque… Nunca hice algo así. Pero creo que llegó el momento porque estoy bastante desesperado y no la estoy pasando muy bien para nada», espetó.

Miles de mensajes de apoyo aparecieron en los comentarios de la publicación, entre ellos el del campeón del mundo en Qatar 2022 Leandro Paredes. «Vamos dani querido!!!! fuerza que todo va a estar bien», escribió el futbolista de la Roma.

La dura confesión de Osvaldo

Osvaldo surgió de la cantera de Huracán, antes de dar el salto hacia Europa donde tuvo un paso destacado por el Espanyol, pasó a Italia y destacó en Roma, Inter de Milán y Juventus, equipo con el que ganó la Serie A.

En medio de ese periplo europeo fue cuando ‘DaniStone’ recaló en el Xeneize en dos ocasiones, siendo la primera en 2015, la más extraordinaria en la que disputó 16 partidos y anotó 7 tantos. Tras un breve paso por el Oporto, Osvaldo regresaría al fútbol argentino de la mano de Banfield en 2020, aunque sólo llegó a disputar dos encuentros con la camiseta del ‘Taladro’, dado que en marzo se suspendieron todos los eventos deportivos por la pandemia de la covid-19. Por este hecho, el natural de Lanús, provincia de Buenos Aires, decidió retirarse definitivamente del fútbol profesional. Con el seleccionado Azzurro jugó 14 partidos entre 2011 y 2014 y marcó 4 goles.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dani Stone (@daniosvaldobv)

«Tiene que ser durísimo para él verse en esa situación, para llegar al límite de tener que hacer ese vídeo. Cuando lo ves de otras personas públicamente tienes el sentimiento de pena, pero cuando es alguien con quien has convivido tanto, alguien tan intenso…», afirmaba en el programa Tiempo de Espanyol un Ramon Planes que fue el director deportivo perico que apostó por quien era suplente en el Bolonia italiano, porque año y medio antes, en el Torneo de Toulon, había quedado prendado de su clase y calidad, junto a Mauricio Pochettino.