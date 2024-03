Vinicius reclama a la UEFA sancionar a los aficionados del Atlético: «Piensa en su castigo»

Vinicius reclama a la UEFA que castigue a los aficionados del Atlético de Madrid que este miércoles, antes del duelo del equipo rojiblanco ante el Inter de Milán, le llamaron «chimpancé». El jugador del Real Madrid utilizó sus redes sociales para volver a denunciar estos ataques racistas.

«Espero que ya hayas pensado en su castigo», escribió Vinicius mencionando a las cuentas oficiales de la UEFA y la Champions League. «Es una triste realidad que pasa incluso en juegos donde no estoy presente», añadió el jugador brasileño, víctima de más ataques racistas por parte de varios aficionados del Atlético.

Espero que vocês já tenham pensado na punição deles. @ChampionsLeague 👍🏿 @UEFA 👍🏿 é uma triste realidade que passa até nos jogos que eu não estou presente! https://t.co/IDHAkG9H6S — Vini Jr. (@vinijr) March 14, 2024

En los minutos previos al duelo de Champions League ante el Inter, hinchas del conjunto rojiblanco cantaron «Vinicius chimpancé» en los aledaños del Estadio Metropolitano. Los cánticos eran repetitivos en un duelo en el que ni estaba presente Vinicius ni el Real Madrid.

El Atlético, que se clasificó a cuartos de la Copa de Europa tras ganar en penaltis al Inter de Milán, todavía no se ha pronunciado sobre estos hechos vergonzosos y que fueron llevados a cabos por sus aficionados. Fue en los aledaños del estadio, no dentro, pero eso no quita la responsabilidad que todos los organismos tienen que tener para atajar los ataques racistas.

La Liga denunciará estos cánticos contra Vinicius

Tampoco la UEFA ha dicho por ahora nada y solo la Liga ha reaccionado. El organismo de Javier Tebas denunciará ante la Fiscalía contra los delitos de odio estos cánticos racistas que ese produjeron este miércoles. Pese a que el duelo era de Champions y no de Liga, la propia Liga presentará denuncia con el objetivo de que este tipo de actos sean castigados.

Los vergonzosos gritos racistas ocurrieron minutos antes de que comenzara el duelo de Champions. Mientras los aficionados del Atlético esperaban la llegada del autobús de su equipo, un grupo de aficionados comenzaron a gritar «Vinicius chimpancé» entre otros cánticos. Así, parte de la hinchada del Atlético de Madrid, como ya pasó en los dos partidos frente al Real Madrid en el Metropolitano esta temporada, en Liga y Copa del Rey, volvió a tomarla con Vinicius con cánticos racistas contra él.

También pasó en Barcelona

Esto además ya pasó un día antes en los aledaños del Olímpico de Montjuic, donde también aficionados del Barcelona lanzaron cánticos contra Vinicius. En concreto, se escuchó varias veces «Vinicius muérete» antes de que comenzara el encuentro entre el Barça y el Nápoles de Champions.

El jugador brasileño sufre una campaña de acoso y derribo por parte de aficionados rivales, pendientes de él continuamente con gritos muy graves. Tanto el «muérete» como «chimpancé» reflejan lo peor del fútbol y ambos cánticos son de una gravedad como para que todos los dirigentes de este deporte se pongan ya en serio para atajarlo.

Vinicius reclama así un castigo ante cánticos que son evidentes, que no dejan lugar a duda, y que son claramente racistas. El futbolista brasileño, símbolo de la lucha contra el racismo a nivel mundial, solicita a la UEFA que se ponga seria y actúe ante estos nuevos actos incívicos de aficionados del Atlético de Madrid.