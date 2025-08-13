El Real Madrid está preparado… a pesar de Tebas

El Real Madrid está listo. No, no está ni mucho menos al cien por cien de su capacidad. Es imposible. Los blancos comenzaron a trabajar el pasado 4 de agosto en Valdebebas y tras nueve días de intenso trabajo, los hombres de Xabi Alonso afrontaron el primer y último partido de la pretemporada contra el WSG Tirol. Un rival menor, cierto, pero donde se pudo ver el poderío del conjunto blanco en muchas fases del encuentro. Sobre todo, se apreció mucho de lo que el donostiarra quiere de su equipo y esto, a una semana de que comience la Liga, es la mejor de las noticias.

El Real Madrid está teniendo la pretemporada más corta de su historia y esto es culpa de la Liga de Javier Tebas, que se opuso a la posibilidad de aplazar el encuentro de la primera jornada que medirá a los blancos con Osasuna en el estadio Santiago Bernabéu. Un duelo que jamás se debería jugar, puesto que no cumple los 21 días de descanso obligatorios. Y es que, tras ser el equipo blanco uno de los encargados de representar a la Liga y al fútbol español en el Mundial de Clubes, Xabi Alonso y su cuerpo técnico no tendrán tres semanas de pretemporada. Pero una vez confirmado que se consumará la ilegalidad e injusticia, en Valdebebas sólo se centraron en preparar de la mejor manera posible el inicio liguero. Y, visto lo visto en Austria, parece que las cosas se están haciendo muy bien.

El Real Madrid jugó un gran encuentro contra el Tirol, donde se vio a un equipo tremendamente comprometido e intenso. Mucho más de lo que se pudo observar la temporada pasada. También hay que destacar el rendimiento de varios jugadores, como Militao. El brasileño marcó un gol y confirmó una vez más que ha regresado de la grave lesión que sufrió en la rodilla mucho mejor de lo que se podía esperar. Será titular contra Osasuna en el centro de la defensa junto a un Huijsen que ya es el jefe.

En cuanto al centro del campo, el nombre propio es Arda Güler. El turco ha encontrado la confianza de Xabi y la disfruta dentro del terreno de juego, donde está llamado a ser el jugador encargado de llevar la batuta del equipo blanco. Y arriba, la mejor noticia fue ver el gran momento de un Mbappé que, con el ’10’ a la espalda, ha llegado a este inicio de temporada en un gran estado de forma.

Vinicius, el punto débil

Si todo va bien en líneas generales, hay cosas que todavía preocupan. La que más, sin duda, es el rendimiento de un Vinicius que no termina de encontrar el camino del peligro. Ante el Tirol se le vio más comprometido en labores defensivas, pero no fue capaz de generar ocasiones de gol y, al final, su principal función es esa.