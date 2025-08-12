Mbappé comienza de 10

Kylian Mbappé ha estrenado a lo grande su nuevo dorsal, el ’10’. El francés anotó dos goles en el primer y único amistoso del Real Madrid en esta pretemporada, frente al WSG Tirol. En la primera diana, definió a la perfección un pase lleno de calidad de Arda Güler; en la segunda, se disfrazó de Ronaldo Nazario para aprovechar una asistencia filtrada de Tchouaméni y, tras dejar al portero sentado, marcar el tercer gol con toda la tranquilidad del mundo. En el minuto 70 pudo firmar su hat-trick, pero se topó con una gran intervención del guardameta. Antes de ser sustituido por Thiago, asistió a Rodrygo en el cuarto gol madridista.

Esta tiene que ser la temporada de Mbappé. Tras un primer año de adaptación en el que marcó 44 goles y se llevó la Bota de Oro, el francés está llamado a ser el líder -especialmente en el apartado ofensivo- del equipo dirigido por Xabi Alonso. De momento, en el estreno contra el Tirol, firmó dos tantos para dejar claro que está decidido a marcar diferencias.

Mbappé también está destacando por su físico en esta pretemporada: se le ve más liviano, ha reducido masa muscular y ha recuperado parte de su enorme y poderosa velocidad. Sobre todo, está mostrando unas ganas que le convierten en un futbolista aún más peligroso

El reto de Xabi Alonso

Xabi Alonso ha sido claro en varias ocasiones al referirse a Vinicius y Mbappé: no pretende enseñarles a regatear, pero sí ayudarles a entenderse mejor sobre el campo. Su objetivo es que se complementen, que interpreten juntos los espacios, se muevan de forma coordinada y generen peligro real y sostenido sobre las defensas rivales.

La primera temporada juntos no fue fácil. Ni para ellos ni para el equipo. La falta de conexión entre ambos se hizo evidente, y ni Carlo Ancelotti ni su cuerpo técnico lograron encontrar la fórmula para sacar el máximo partido de su convivencia en ataque. El Real Madrid lo terminó pagando.

Ahora, Xabi Alonso asume ese mismo reto con la firme intención de resolver lo que su antecesor no consiguió. Está trabajando con ellos de manera personalizada, analizando sus movimientos en cada entrenamiento e integrándolos en un modelo de juego que difiere notablemente del curso anterior. La misión es clara: poner su talento individual al servicio del colectivo.