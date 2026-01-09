Mbappé transforma la Supercopa

«Mbappé viaja mañana». Así de contundente se mostraba Xabi Alonso en sala de prensa minutos después de ganar al Atlético de Madrid en semifinales de la Supercopa de España y plantarse en la final, donde se verán las caras con el Barcelona el próximo domingo. «Está mucho mejor. Ha entrenado y las sensaciones son buenas. Tiene opciones de jugar la final», añadió ante los periodistas presentes en la sala de prensa.

Xabi Alonso podrá contar con Mbappé en la final y esto, sin duda, es motivo de alegría. El francés se perdió el encuentro contra el Atlético por culpa de un esguince de rodilla. Ni siquiera llegó a viajar a Yeda junto al resto de sus compañeros. Los servicios médicos madridistas, en comunicación con el donostiarra y el propio jugador francés, concluyeron que lo mejor para recuperarse de la dolencia era seguir trabajando en Valdebebas, algo que ha hecho durante estos días.

Mbappé ahora está recuperado y se siente preparado para poder ayudar a sus compañeros en la final de la Supercopa de España. De hecho, si viaja es porque sabe que puede ser de la partida. La presencia del francés, un jugador que el pasado año hizo 59 goles, es, sin duda, un motivo de alegría para un Real Madrid que podrá contar con uno de los mejores jugadores del mundo ante el Barcelona, un rival que se le da especialmente bien.

Mbappé le ha hecho 12 goles en nueve partidos al Barcelona. En el último Clásico, que se jugó el pasado mes de octubre en el estadio Santiago Bernabéu, hizo una diana, le anularon otra y falló un penalti. Ahora, su reto es ser determinante en una final contra un rival con el que siempre suele jugar grandes partidos.

Líder Mbappé

El francés ha experimentado una notable evolución respecto a la campaña anterior. Si bien cerró el último año futbolístico a un gran nivel, ha iniciado este siendo el jugador más decisivo del Real Madrid. Mbappé es consciente de que debe rendir al máximo para ganar y su grado de compromiso está siendo absoluto.

Fuera del terreno de juego, también está asumiendo galones. Si en su primera temporada en el Real Madrid apostó por un perfil bajo, este curso ha decidido dar un paso al frente y ser uno de los pesos pesados. Está muy pendiente de los jóvenes y es uno de los principales valedores de los métodos de Xabi Alonso, algo que el entrenador donostiarra agradece.