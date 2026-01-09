El Atlético justifica a Simeone y llama provocador a Vinicius: «El modus operandi sí que es un clásico»

El Atlético de Madrid justificó las diversas provocaciones de su entrenador Diego Pablo Simeone a Vinicius durante el último derbi madrileño. El club rojiblanco publicó en sus redes sociales un mensaje deslizando que fue el brasileño quién inició la trifulca en la que el argentino terminó por desquiciar al futbolista con varios comentarios hirientes.

«Es curioso cuánto tiempo dedican algunos a analizar una reacción… y qué poco a aclarar la provocación que la origina. El modus operandi, sí que es un clásico», dijo la cuenta oficial del club para defender a su entrenador, quien está siendo muy criticado por decir que «lo que pasa en el campo se queda en el campo».

Hay que recordar que Simeone espetó a Vinicius varias frases durante el partido que atacaron el orgullo y la integridad del futbolista. «Florentino te va a echar del Madrid, ‘acordate’ de lo que te digo», fue una de las más repetidas por el técnico en la banda durante la primera parte del partido.

En la segunda mitad del choque, cuando Xabi Alonso decidió sustituir a Vinicius se repitió otro episodio tenso entre Vinicius y Simeone. El técnico le hizo el gesto al jugador para que escuchase los pitos que había en el campo y que interpretaba que estaban dirigidos hacia su actuación.

Vinicius se resolvió para recriminar a Simeone esos gestos y terminó amonestado por el colegiado Busquets Ferrer. Después del encuentro, el madridismo, encabezado por Xabi Alonso, censuró el comportamiento del técnico con una frase demoledora: «No todo vale».

El vestuario se unió en su apoyo a un Vinicius que fue buscado por Simeone para sacarle del partido y que no pudo conseguir su objetivo de vencer al Real Madrid. Las artes del argentino, sin embargo, ponen de manifiesto que no está para dar lecciones a nadie de deportividad y menos usar la cuenta oficial del club para atacar a un jugador rival.