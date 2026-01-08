El comentario canchero de Simeone a Vinicius: «Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo»

La banda del estadio King Abdullah Sports City Stadium vivió un choque de trenes en la primera mitad del Atlético-Real Madrid en las semifinales de la Supercopa de España. Vinicius y Diego Pablo Simeone hablaron largo y tendido durante el derbi madrileño compartiendo toda clase de comentarios y vaciles y uno de ellos fue un ataque del entrenador argentino directo al corazón de la estrella blanca.

«Te va a echar Florentino, acordate de lo que te digo», le espetó Simeone en una de esas conversaciones a gritos que mantuvieron en la primera mitad, tal y como visualizaron en la retransmisión de Movistar. El técnico argentino, además, se quejó de la parada por pausa de hidratación en este periodo quejándose ostensiblemente al colegiado Busquets Ferrer.

Vinicius, al que ya es un clásico intentar sacarle de los partidos, no entró a las palabras de Simeone más allá de responderle con gestos. El argentino buscó mitigar el efecto del brasileño durante un partido de altos decibelios donde el gol inicial de Fede Valverde marcó gran parte de esa primera mitad llena de tensión entre los protagonistas.