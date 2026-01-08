Real Madrid – Atlético de Madrid en directo | Resultado, alineaciones, estadísticas y cronología del partido de la Supercopa de España en vivo

Supercopa España
Min 1
¡Comienza el partido!
Arranca la segunda semifinal de la Supercopa de España entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid.
¡Recordamos las alineaciones!
Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Vinicius y Gonzalo.
Atlético Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Gallagher, Baena; Julián Álvarez y Sorloth.
Estadísticas del Atlético – Real Madrid
Cuatro derbis en la Supercopa de España entre Atlético y Real Madrid. Hace dos temporadas, 5-3 para el Real Madrid. En 2020, antes de que se desarrollara la pandemia, 0-0 en los 120 minutos de juego y 4-1 en la tanda de penaltis para el Real Madrid. Anterior a éstas, una final a ida y vuelta en 2014 con 1-1 en el Bernabéu y 1-0 en el Vicente Calderón.
Quién es el árbitro en este Atlético – Real Madrid
El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado Mateo Busquets Ferrer para que dirija la contienda Atlético – Real Madrid de las semifinales de la Supercopa de España 2026. Al frente del VAR estará Javier Iglesias Villanueva, por lo que sobre él recae la responsabilidad de revisar todas las acciones polémicas que se produzcan.
Hancko y Rüdiger, titulares
Había dudas con ambos en Atlético y Real Madrid. Dávid Hancko estará en el centro de la defensa rojiblanca como lo estará Antonio Rüdiger en la blanca.
Dónde se juega el partido Atlético – Real Madrid
La Ciudad Deportiva Rey Abdullah, situada en la ciudad de Yeda, Arabia Saudí, será el escenario donde se disputará este apasionante derbi Atlético – Real Madrid de las semifinales de la Supercopa de España. Este recinto deportivo se inauguró en 2014 y es la casa de equipos como Al-Ahli o Al-Ittihad.
¡Salen a calentar ambos equipos!
Últimos ejercicios de calentamiento antes de que comience el derbi madrileño en Arabia Saudí. Media hora para que arranque el Atlético de Madrid – Real Madrid.
Dónde escuchar por radio en directo el Atlético – Real Madrid
Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con Arabia Saudí para contar con todo tipo de detalles lo que suceda en este derbi Atlético – Real Madrid.
¿Dónde ver el Real Madrid – Atlético de Madrid en directo?
El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos que se jueguen en este torneo fue Movistar+. Este Atlético – Real Madrid de las semifinales de la Supercopa de España 2026 se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar+ Plus.
¿A qué hora empieza el Real Madrid – Atlético de Madrid hoy?
La Real Federación Española de Fútbol ha programado este emocionante Atlético – Real Madrid correspondiente a las semifinales de la Supercopa de España 2026 para este jueves 8 de enero en el horario de las 20:00 horas, una menos en las Islas Canarias.
¡Alineación del Atlético de Madrid!
Y así lo hace el Atlético Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Gallagher, Baena; Julián Álvarez y Sorloth.
¡Alineación del Real Madrid!
Así sale el Real Madrid esta noche: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Vinicius y Gonzalo.
¡Bienvenidos al derbi!
¡Buenas noches! Atlético de Madrid y Real Madrid ya se encuentran en Arabia Saudí para disputar esta semifinal de la Supercopa de España, uno de los encuentros más esperados del torneo. El choque se celebrará en apenas una hora en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah y llega cargado de alicientes, con el recuerdo todavía reciente del contundente 5-2 que el equipo de Diego Simeone firmó ante los de Xabi Alonso en el Metropolitano durante la Liga.
Atlético de Madrid y Real Madrid se miden en esta segunda semifinal de la Supercopa de España en el Estadio Rey Abdullah. Otro derbi madrileño, otro duelo entre los grandes de la capital. Colchoneros y blancos buscan el billete directo a la final donde les espera el Barcelona tras vencer con suma contundencia al Athletic este pasado miércoles. Sigue en directo la segunda semifinal de la Supercopa de España en Yeda entre el Real Madrid y al Atlético con los comentarios minuto a minuto, ocasiones, goles y resultado del derbi madrileño en DIARIO MADRIDISTA.
Min 2
¡GOOOOOOOOOOOL DE FEDE VALVERDE!
¡Se vuelve loco el uruguayo! Vaya latigazo se ha sacado Fede Valverde desde la frontal, imposible para Oblak que reacciona tarde. La barrera colchonera es terrible, todo hay que decirlo, muy mal colocada. Se pone por delante el Real Madrid.