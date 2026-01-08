Vinicius alienta al madridismo con la Supercopa de España: «Ganarla cambia toda la dinámica de la temporada»

Vinicius Júnior ha hablado horas antes del partido ante el Atlético en la semifinales de la Supercopa de España. El brasileño no atraviesa un buen momento a nivel futbolístico y quiso lanzar un mensaje al madridismo para reengancharse con el conjunto de Xabi Alonso en la pelea por el primer título de la temporada. Una competición diferencial para el rumbo que tomará el equipo después de unos meses complicados con muchos nombres en el foco.

A pesar de que Kylian Mbappé no viajó a Arabia Saudí por su lesión de rodilla, el brasileño subió la moral después de golear al Betis en el Bernabéu el pasado fin de semana: «El equipo está bien conectado, consciente para este partido, porque sabemos que cuando venimos a Arabia y hacemos dos buenos partidos cambia toda la dinámica de la temporada», dijo.

Unas semifinales que llegan con el temor después de la dura goleada que recibieron en el Metropolitano y que marcó un antes y un después en las expectativas que había puestas en el técnico tolosarra. Es por ello que el mensaje de Xabi ha sido claro: «Las ganas y el compromiso, porque sabemos que el derbi siempre es muy complicado, donde los goles salen en los detalles y tenemos que estar centrados en eso porque hemos jugado una vez y ya sabemos cómo tenemos que hacerlo», destacó en el canal oficial del club.

El Real Madrid sabe de la importancia de ganar el título, y más para un Vinicius que necesita una redención con la afición después de los pitos que ha vivido en los últimos partidos. La sequía goleadora le está pasando factura y las imágenes de Xabi ordenándole presionar escenifican cierta tensión que vive el futbolista. En un torneo sin el francés, el club quiere que sea el extremo quien asuma el liderazgo y marque la diferencia para cambiar el rumbo. Vinicius asume el primer reto del año.