Vinicius pierde apoyos en el Real Madrid

La situación con Vinicius está todavía más enquistada en el Real Madrid. Ese jugador que llegó a ser el líder del equipo, ídolo de la afición y protegido de la directiva y del anterior entrenador, ahora se ha convertido en un futbolista más de la plantilla, en el señalado de la grada y en alguien al que ni el club ni su nuevo técnico defienden públicamente.

El brasileño está perdiendo progresivamente todos sus apoyos en el club, algo que no ayuda nada a una renovación que el Real Madrid ha aplazado seis meses con la única intención de que el jugador despierte. Vinicius volvió a recibir pitos por parte del Santiago Bernabéu al ser sustituido en la segunda parte del partido de Liga contra el Betis del pasado domingo y no fue escudado minutos después por Xabi Alonso, que se limitó a dedicarle unas amables palabras. Mientras, desde el club, ni una palabra en público sobre el que hace no mucho más de un año era su gran estrella.

«Para mí Vini ha aportado mucho, ha entrado muy bien en el partido, ha conseguido la tarjeta (de Ángel Ortiz, jugador del Betis), luego han tenido que cambiar al lateral derecho y ha sido muy desequilibrante sobre todo en la primera parte, insistente, aporta al equipo. Y a mí, el partido que ha hecho Vini me ha gustado con todo lo que nos ha dado y va a ser fundamental ahora que nos vamos a la Supercopa. Vini va a ser muy importante en el partido contra el Atlético», dijo Xabi sobre el futbolista en su última rueda de prensa.

Por segunda vez consecutiva, el Bernabéu despedía a Vinicius con pitos, como contra el Sevilla. Xabi, que está pasando sus semanas más complicadas en el Real Madrid en buena parte por todo lo ocurrido con el cambio del brasileño en el Clásico, tan sólo se esforzó en vaticinar que la afición le volverá a ovacionar.

Vinicius, obligado a mejorar en Arabia

«Entendemos los momentos, Vinicius es maduro, nosotros somos maduros y tenemos que responder. Todos estamos aquí juntos para apoyarnos los unos a los otros y lo que queremos es dar nuestra mejor versión, tanto equipo como jugadores. Vini es, va a ser y ha sido fundamental en el Madrid y ahora nos vamos para Arabia, luego volveremos al Bernabéu y seguro que le va a aplaudir el Bernabéu, no tengo ninguna duda», afirmó.

Ahora llega una semana importante para Vinicius en un torneo que se le suele dar bien como es la Supercopa de España. Recordemos que el brasileño fue clave en la semifinal de 2022 para meter al Real Madrid en la final abriendo la lata contra el Barcelona, y que en el Clásico por el título de 2024 firmó un hat trick. El ‘7’ está necesitado de una gran actuación para recuperar su estatus en el equipo blanco y regresar al Bernabéu como un héroe el próximo 17 de enero frente al Levante (17 de enero). Más si cabe si no llega a la cita Kylian Mbappé.