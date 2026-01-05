‘Golazo’ García: la fábrica de tiempo para Xabi Alonso

Antonio Esteva analiza en OKZoom el impresionante Hat-Trick de Gonzalo García en el Bernabéu. Fue el triplete perfecto (con la cabeza, con la pierna derecha y con la izquierda) y además celebrado y aplaudido por Kylian Mbappé y ovacionado por una afición que acabó pitando a un Vinicius Jr seco de cara a portería. Cara y cruz. Zoom In y Zoom Out ante el Betis.

Di Stéfano estaría más que orgulloso. El `padre´ de lo que hoy conocemos y reconocemos como Real Madrid se debe en un altísimo porcentaje a La Saeta. El Madrid de las Copas de Europas, el famoso ballet blanco, el espíritu de un equipo de estrellas ganador, el temible Bernabéu…pero también hubo un tiempo que sobrevivió a la leyenda. Un tiempo que aún perdura como una cápsula en el espacio infinito: la cantera. La esencia del club, las células madre del madridismo. La Fábrica. Así la bautizó él. el progenitor de todo lo blanco. Don Alfredo. Di Stéfano fue también quien impulsó en los 80 a la famosa Quinta del Buitre. La, hasta ahora y para muchos, mejor generación de talento unida en un campo de fútbol procedente de la cantera del Real Madrid. Han tenido que pasar más de 40 años desde aquellas tardes protagonizadas por chavales, veinteañeros vestidos de blanco, todos procedentes de la fútbol base del Madrid. Casi medio siglo para que todos y cada uno de los goles del primer equipo en el Bernabéu en un mismo partido llevaran la firma, el sello de calidad de la Fábrica. Ocurrió ante el Betis este fin de semana gracias a tres jóvenes como Asencio, Fran y Gonzalo por tres veces. Los tres fabrican tiempo y crédito para el producto propio de Xabi Alonso.