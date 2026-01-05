Gonzalo y Raúl González Blanco, cada vez más gemelos

Gonzalo García vivió una noche inolvidable en el primer partido del año en el Santiago Bernabéu. El canterano del Real Madrid estrenó 2026 con un hat-trick de ensueño ante el Betis, con el que se ganó una atronadora ovación de la afición madridista. Los elogios hacia el madrileño se han disparado en las últimas horas, pero los datos ponen en contexto la dificultad que entraña su actuación. Desde Raúl González Blanco ante el Valladolid, en septiembre de 2003, ningún delantero centro español había logrado un hat-trick en el Santiago Bernabéu con la camiseta del Real Madrid.

La exigencia del club blanco demanda estar entre los mejores para hacerse un hueco en el primer equipo. Basta con repasar los canteranos que se han asentado en el Real Madrid en este siglo… y las posiciones que ocupan. Dani Carvajal, Nacho Fernández o Lucas Vázquez son los ejemplos más recientes. La dificultad es aún mayor para las atacantes, donde cada verano acostumbra a llegar un ‘galáctico’ y los canteranos acaban emigrando en busca de oportunidades. Tras meses esperando su momento, Gonzalo se ha reivindicado con un triplete de goles inédito durante más de dos décadas.

Precisamente, la explosión goleadora de Gonzalo García en el Castilla llegó en la última campaña de Raúl en el banquillo del filial. El madrileño anotó 25 tantos, una cifra récord en Primera Federación, y participó en cuatro encuentros con el primer equipo. Antes de mostrar su valía en el Mundial de Clubes, su debut como goleador llegó en cuartos de Copa del Rey ante el Leganés; donde anotó el 2-3 definitivo en el descuento. En Estados Unidos se ganaría su promoción definitiva con ‘los mayores’, aprovechando la ausencia de Endrick para situarse como la primera alternativa a Mbappé.

#DATO ¡TREMENDO! Gonzalo García se convierte en el PRIMER delantero centro español en lograr un hat-trick con el @realmadrid en Liga en el Santiago Bernabeu en los últimos 23 años. No lo conseguía nadie desde Raúl González (13/09/2003 ante el Valladolid) pic.twitter.com/CrW8N4p6GZ — Fran Martínez (@LaLigaenDirecto) January 4, 2026

El rendimiento del galo, autor de la mitad de los goles merengues hasta el encuentro ante el Betis, le ha dejado sin oportunidades. Una competencia feroz en el ataque que demuestra la dificultad de asentarse en el primer equipo en las posiciones ofensivas. Su polivalencia, que ha destacado Xabi Alonso en varias ocasiones, le ha permitido acompañar a Mbappé en ambos costados. Sin embargo, Gonzalo ha demostrado que luce más como nueve, ordenando al equipo como referencia y potenciando al resto de sus compañeros. Todo ello, sumado a la impecable efectividad de cara a puerta que mostró ante el Betis y su variedad de recursos para anotar.

Gonzalo y la noche perfecta de ‘La Fábrica’

Gonzalo García no fue el único jugador formado en ‘La Fábrica’ en celebrar en el Bernabéu. Raúl Asencio y Fran García completaron una tarde redonda para la cantera, en la que los tres goleadores del partido contaban con pasado en Valdebebas. Gonzalo y Asencio, además, coincidieron en el Castilla antes de que el canario diera el salto al primer equipo la pasada campaña. El defensa central está aprovechando las numerosas lesiones en el centro de la zaga para asentarse como titular. Un caso similar al de Gonzalo, que ha brillado ante la ausencia de Mbappé, y que espera hacerse un hueco en el once cuando regrese el francés.