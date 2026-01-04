Gonzalo vuelve a la titularidad por la puerta grande con hat trick de golazos en el Bernabéu

Gonzalo García está de vuelta. El canterano volvió a ser titular con el Real Madrid por la lesión de Kylian Mbappé y adelantó a los blancos en el partido de la jornada 18 de Liga contra el Betis con un golazo de cabeza. El delantero saltó a la altura justa para rematar un gran centro de falta de Rodrygo Goes e hizo el 1-0 después de un buen arranque de su equipo.

Cabe recordar que Gonzalo fue el máximo goleador del pasado Mundial de Clubes y este domingo se estrenó en la presente temporada con un gol decisivo. Xabi Alonso, que apuesta siempre por Mbappé en punta, eligió al canterano y éste liberó enormemente a Vinicius y Rodrygo a la hora de correr por las bandas.

Además, volvió a demostrar su facilidad para ver puerta con su golazo de cabeza en el Santiago Bernabéu. La falta la provocó Vinicius en otra carrera ganada a un Ángel Ortiz que además vio la tarjeta amarilla. Rodrygo la ejecutó a la perfección, como contra el Sevilla en la asistencia a Jude Bellingham, y Gonzalo embocó para mandarla a la red. Era su primer tanto con el Real Madrid en Primera División.

Hat trick de Gonzalo y goles de Asencio y Fran

Y el segundo caería en la segunda parte. Poco después de empezar, en el 50′ Gonzalo marcó uno de los goles de la Liga, bajando con el pecho un balón que envió Fede Valverde a la corona del área y disparando de primeras al palo derecho de Álvaro Vallés, imparable para el meta del Betis. Y a los seis minutos, otro canterano, Raúl Asencio, marcó el 3-0 de cabeza en un córner.

Gonzalo se llevó los aplausos de Mbappé desde la grada y celebró su segundo sujetando su camiseta y besando el escudo del Real Madrid, un gesto que levantó a toda la afición madridista. La cosa no acabó ahí, porque Arda Güler, nada más entrar, le buscó en el área pequeña y éste se sacó un recurso espectacular para acabar firmando su primer hat trick con el equipo blanco. Taconazo con la zurda, y para dentro.

Fran García completó la manita en el último minuto de descuento y el Real Madrid goleaba al Betis por 5-1.