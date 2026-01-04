¿Por qué no juega Mbappé contra el Betis?

El Real Madrid se enfrenta al Betis en la decimonovena jornada de Liga. El Santiago Bernabéu acoge el último encuentro de los blancos en la primera vuelta de la Liga. Los de Xabi Alonso buscan comenzar el año con buen pie y marchar con buenas sensaciones a la Arabia para la disputa de la Supercopa de España. El técnico tolosarra no podrá contar con su máximo goleador y referente, un Kylian Mbappé que tendrá que esperar para estrenarse en 2026.

El futbolista francés sufrió un esguince en su rodilla izquierda, según anunció el propio Real Madrid el pasado 31 de diciembre tras someterse el jugador a pruebas médicas. Unos problemas físicos que, en principio, le iban a mantener alejado de los terrenos de juego durante alrededor de tres semanas. Sin embargo, desde el club no descartan que pueda estar disponible para la Supercopa de España. El Real Madrid se estrena en Yeda el próximo jueves con un derbi ante el Atlético de Madrid, por lo que contará con cuatro días de cuenta atrás para disputar un duelo que será clave para Xabi Alonso. En caso de no acortar plazos, tendría otra oportunidad en una hipotética final; donde los blancos enfrentarían a FC Barcelona o Athletic Club de Bilbao el próximo domingo.

Para el duelo ante el Betis, el Real Madrid tendrá que sobreponerse a la ‘Mbappé-dependencia’ que sufre de cara a puerta. El galo no está encontrando en Vinicius y Bellingham un acompañante goleador, y el peso de anotar ha recaído casi en su totalidad sobre el ’10’. Mbappé viene de ganar la Bota de Oro y de igualar el registro goleador de Cristiano Ronaldo en un año natural con la camiseta del Real Madrid, con 59 tantos.

Gonzalo hará de Mbappé

Como ya sucedió en el duelo ante el Manchester City que Mbappé se perdió por lesión, Gonzalo García sustituye al francés en el once de Xabi Alonso. El ’16’ es la única alternativa como nueve tras la marcha de Endrick, aunque antes de la salida del brasileño ya estaba por delante en los planes del técnico. El canterano estará acompañado por Rodrygo Goes y Vinicius Junior en los costados, con Bellingham como enganche.

Mbappé es inamovible del once, por lo que Gonzalo tendrá la oportunidad de reivindicarse como una alternativa posible ante la ausencia del francés. De rendir a buen nivel, podría posicionarse como nueve titular en caso de que el ’10’ no llegue a tiempo para la Supercopa de España. Después de ser el máximo goleador del Mundial de Clubes, el madrileño aún no ha estrenado su casillero en Liga, Champions y Copa del Rey en lo que llevamos de temporada. Ante el Betis disfrutará de su cuarta titularidad del curso.