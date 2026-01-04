¿Por qué Isco no ha vuelto a jugar en el Bernabéu contra el Real Madrid?

Las lesiones están castigando con dureza a Isco en los últimos tiempos. El futbolista del Betis se pierde el partido ante el Real Madrid por una lesión en el tobillo derecho que le provocó su compañero Amrabat el pasado mes de noviembre. Su ausencia ante los blancos aplaza una vez más su regreso al Santiago Bernabéu con la camiseta del Betis. Desde que aterrizó en el club verdiblanco, procedente del Sevilla, Isco no ha pisado el césped del estadio en el que jugó como local durante nueve temporadas.

El mediapunta malagueño sí jugó ante su ex equipo en el Bernabéu en su corta etapa en el Sevilla. Lo hizo en la campaña 2022/23, en un encuentro de Liga en el que el conjunto blanco se impuso por 3-1 e Isco disputó 76 minutos. Su estancia en el equipo sevillista fue corta y un tanto decepcionante, completamente diferente a su paso por el otro equipo de la capital andaluza. En el Betis, Isco se ha convertido en la estrella de los de Manuel Pellegrini, ahora junto a Antony, recuperando su mejor versión y volviendo a ganarse un puesto en la selección española.

Sus problemas de lesiones, que ya le hicieron perderse la última Eurocopa, también han impedido el retorno al Bernabéu del ex jugador blanco con el Betis. Sí ha enfrentado como bético al Real Madrid ante su público, firmando un balance invicto con un triunfo y un empate en dos duelos. En ambos encuentros fue titular, y en la victoria de la pasada temporada en Liga anotó el 2-1 definitivo desde los 11 metros. Curiosamente, el árbitro de aquel partido, Alejandro Hernández Hernández, también dirigirá el Real Madrid-Betis de hoy.

Pese a no participar en los dos duelos en el Santiago Bernabéu entre merengues y béticos, Isco sí estuvo presente en el feudo del Real Madrid para despedir a uno de sus más ilustres ex compañeros. El malagueño estuvo presente en el homenaje a Toni Kroos en su último partido ante el público madridista. Se pudo ver a ambos abrazándose en el túnel de vestuarios, e Isco acompañó con aplausos la atronadora ovación que le dedicaron tanto los protagonistas como el público del estadio.

Ni Isco ni Mbappé en el Bernabéu

Real Madrid y Betis no podrán contar con sus referentes para el duelo con el que cierran la primera vuelta liguera. El conjunto blanco no podrá contar con un Kylian Mbappé muy acertado de cara a gol en su segunda campaña como madridista. El francés resolvió el último partido ante el Betis en casa, anotando un doblete en el 2-0 de la cuarta jornada de Liga de la pasada temporada. El Betis, por su parte, apenas ha podido contar con Isco en el presente curso. El ex madridista sólo ha disputado 39 minutos -repartidos en dos encuentros- en los 25 partidos del conjunto hispalense en la temporada.