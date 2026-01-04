Real Madrid-Betis: prohibido hacer regalos

Mientras que los Reyes Magos se preparan para aterrizar en todas las casas en la noche del 5 de enero repartiendo regalos, un día antes, el Real Madrid, no está para obsequios. Los blancos abren este 2026 en el estadio Santiago Bernabéu jugando contra el Betis (16:15 horas) en un duelo donde los madridistas deben ganar para seguir metiendo presión al Barcelona en la Liga y para viajar el próximo martes a Arabia Saudí a disputar la Supercopa de España con buenas sensaciones.

Tras unos días de descanso, el Real Madrid vuelve al ruedo con la intención de olvidar cuanto antes el 2025 que recientemente ha terminado y para comenzar este 2026 con la mejor de las sensaciones. Para ello, deberá superar al Betis de un viejo conocido como es Manuel Pellegrini. Curiosamente, el chileno era el técnico madridista cuando Xabi Alonso fichó por la entidad blanca en 2009.

Este será el primer encuentro en el que Xabi Alonso no podrá contar con Mbappé. «Iremos apurando los plazos. Es mucho de sensaciones y vamos a hacer todo lo posible para poder estar lo antes posible. ¿Cuándo será? Esa es la pregunta. No lo sé. En la siguiente rueda de prensa previa a partido te lo diré más claro. Hacemos valoraciones a raíz de cada partido y de las sensaciones del jugador y después tomamos las decisiones en base a las necesidades. Hay que ver la evolución y vamos a hacer todo por nuestra parte para que esté lo antes posible», aseguró el donostiarra en la previa del encuentro.

También será un partido especial para Vinicius, que regresa al Bernabéu tras llevarse una gran pitada contra el Sevilla en el último encuentro de este 2025. Cuando Xabi decidió retirar del terreno de juego al delantero, el coliseo madridista respondió con una gran pitada dirigida a su figura que hacía muchos años que no se recordaba por Chamartín.

Un Betis peligroso

Por su parte, el Betis se presenta en el Santiago Bernabéu tras su holgada y solvente goleada al Getafe (4-0) que lo dejó sexto con 28 puntos, a cinco del Espanyol y siete del Villarreal, objetivos ligueros a alcanzar de los del chileno Manuel Pellegrini desde el comienzo de su particular cuesta de enero.

No es el Bernabéu escenario cuyos puntos se pueden contar en cálculos de pretemporada, aunque Pellegrini no renuncia a nada y, para ello, jugará sus cartas ante las eventuales debilidades que pudieran presentar los de Xabi Alonso con las habituales bazas del control, la presión y la posesión.

No hay ausencias sobrevenidas y el chileno, que además no pone excusas y pone lo que tiene, podría poner en liza el mismo once que le ganó al Getafe, aunque cuenta con fondo de armario para componer, desde la misma idea, un once que le dispute de tú a tú los tres puntos al Real Madrid con el aval de las tres únicas derrotas cosechadas en Liga.

Sólo no estarán los marroquíes Ez Abde y Sofyan Amrabat, en la Copa de África, y el capitán Isco Alarcón, convaleciente de la artroscopia que se le practicó el pasado 29 de diciembre para someterse a una limpieza articular en el cartílago de su tobillo derecho tras su desafortunado choque con Amrabat en el duelo de Europa League ante el Utrecht.

Como opciones al once del partido ante el Getafe, sin cambiar el dibujo, cabrían fundamentalmente las del central Diego Llorente, recuperado de su lesión muscular, y las del centrocampista argentino Giovani Lo Celso, en busca de su mejor versión como futbolista diferencial en la mediapunta en ausencia de Isco.

En todo caso, Pellegrini pondrá en liza un once reconocible en nombres, dibujo e intensidad en busca de los resquicios que pueda dejar o le puedan abrir al Real Madrid en busca de puntos de prestigio que consoliden las opciones europeas y las incrementen a expensas de eventuales pinchazos de sus predecesores en la tabla.

Real Madrid – Betis: posibles onces