Xabi Alonso: «Con Mbappé vamos a ir apurando los plazos»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a Real Madrid y Betis en el estadio Santiago Bernabéu. El donostiarra buscará comenzar con buen pie 2026. Los blancos deben ganar a los andaluces para meter presión al Barcelona, que juega contra el Espanyol en el RCD Stadium.

«Buenas tardes y feliz año a todos. Con ganas después de parar durante una semana de volver a empezar la competición, de afrontar esta segunda parte de la temporada con ganas, con ilusión y frescura. Queremos hacer un buen partido y ganarlo», comenzó el entrenador del Real Madrid analizando el encuentro contra el Betis.

A la hora de que Rodrygo pueda suplir a Mbappé, fue claro: «Rodrygo puede jugar en la delantera en cualquiera de los tres carriles. Acabó en un gran momento. Tuvo una gran sensación con él. Le necesitamos, como a todos los demás. Para suplir la baja de Mbappé, veremos durante cuanto, tenemos varias opciones y es una de ellas».

También dejó claro que está abierto a mejorar la plantilla, aunque él club no piensa igual: «Es nuestra obligación siempre estar atentos, aunque estamos contentos con la plantilla».

Por otro lado, destacó la importancia de Carvajal tanto dentro del campo como fuera de él: «Ha podido entrenar la sesión entera. La convocatoria la decidiremos mañana por la mañana. En todos los clubes jugadores que tienen peso, no solo por lo que aportan en el campo, sino por saber lidiar en momentos complicados, son necesarios. Carvajal es uno de ellos. Su personalidad y su influencia en el equipo es mayúscula. Nos hubiera gustado tenerlo cerca estos dos meses y ahora ayudarle para que encuentre su mejor estado físico para ayudar al equipo. Pero ya teniéndolo cerca, ayuda»

También habló de los plazos con Mbappé: «Vamos a ir apurando los plazos. Haremos todo lo posible para que esté listo lo antes posible. Cuando es lo antes posible es la gran duda». «A raíz de cada partido hacemos las valoraciones y tomamos las decisiones. Ahora veremos. Hay que ver ahora la evolución y vamos a poner todo de nuestra parte para que vuelva lo antes posible», añadió.

Por otro lado, habló de Endrick: «En el momento que está de su carrera, necesita jugar y entiendo que él haya tomado esa decisión y que el club haya invertido en que se desarrolló y coja experiencia en una liga como la francesa. El Madrid lo hace muy bien con jugadores que salen del equipo para crecer y luego vuelve».

Sobre el regreso de Vinicius al Bernabéu, fue claro: «Le veo bien, con alegría y sonriente. A todos nos ha venido bien el parón. Mañana tenemos que ser nosotros los que contagiemos. Si eso fluye, disfrutaremos».

A la hora de ser cuestionado si necesita este Real Madrid un organizador, comentó lo siguiente: «Yo trabajo con la base que tenemos, con la plantilla que tenemos, y es mi deber exprimir. Estamos en el proceso todavía, como momentos buenos y no tan buenos. Y siempre atentos a mejorar, sin nombres».

También habló de su descanso en Navidades: «Bien, he ido a casa y he estado a gusto con la familia y amigos en Donosti». Además, habló de la situación de Huijsen: «Tenía unas molestias y queríamos ser un poquito cautos. Mañana decidiremos».

A la hora de analizar como suplir a Mbappé, comentó lo siguiente: «Fue un poco flexible, no cambiamos tanto, sino que con los jugadores que teníamos… hay que buscar la mejor manera de encajar las piezas y tuvimos buen rendimiento. A Kylian seguro que le echamos de menos. Hay que confiar mucho en los que van a salir mañana». «La gestión con jugadores que tienen ambición siempre es fácil y luego mi trabajo es tomar decisiones y las asumo yo», añadió.

Sobre la Endrick y el momento de la cesión, comentó lo siguiente: «No sólo hay que centrarnos en el corto plazo, sino en el medio plazo y cuándo se gestan las conversaciones. La decisión está tomada y no hay vuelta atrás. Nosotros afrontaremos la Supercopa con mucha confianza en los jugadores que están».