Huijsen no se entrena antes del partido contra el Betis y es seria duda

Dean Huijsen fue la gran ausencia del Real Madrid en el entrenamiento previo al encuentro contra el Betis, que se celebra este domingo en el estadio Santiago Bernabéu. El holandés, con molestias, se quedó trabajando en el interior de las instalaciones y es seria duda para el duelo contra los andaluces, que inaugurará este 2026 para los madridistas.

Tampoco se entrenaron junto al resto de sus compañeros Mbappé, Trent, Militao y Brahim. Este último está jugando con Marruecos la Copa de África. Por otro lado, Trent y Militao están descartados para la Supercopa de España, mientras que Mbappé espera un milagro. El francés va día a día y, en estos momentos, su presencia contra el Atlético de Madrid está en el aire.

Sí se volvió a entrenar junto al resto del equipo Dani Carvajal, que cada vez está más cerca de poder estar disponible en la Supercopa de España. Que sea titular en la semifinal contra el Atlético o en una hipotética final contra el Barcelona o el Athletic está descartado, pero su simple presencia dentro del vestuario madridista ya es importante.

Conviene recordar que Carvajal se sometió a una artroscopia en la rodilla derecha, la misma que se lesionó el año pasado. Tras el Clásico frente al Barcelona, el capitán sufrió molestias y, tras las pruebas médicas, se le detectó un cuerpo libre articular en la rodilla, lo que le obligó a pasar por el quirófano.

Carvajal no ha dejado de trabajar desde que los servicios médicos del Real Madrid le dieron permiso. El capitán es vital en el vestuario, ya sea jugando o no. Su simple presencia ayuda a sus compañeros, ya que es la voz más autorizada del vestuario madridista. Y su ausencia, sin duda, ha pesado mucho en un vestuario que lo está pasando mal sin su capitán.