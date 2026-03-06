Enzo Alves repite en la élite con España

No debe ser fácil labrarse un camino propio en el fútbol cuando tu padre ha sido un prestigioso futbolista. Las sospechas de nepotismo son inevitables. No en el caso de Enzo Alves, hijo de Marcelo que derriba puertas en España por sí mismo. Este viernes ha sido incluido en la lista de 20 jugadores que representarán a España en la ronda élite Sub-17 con una plaza en juego para el Europeo de la categoría. Los pupilos de Sergio García se enfrentarán a Irlanda del Norte, Escocia y Turquía.

Es la prueba marcada en rojo en el calendario de la selección española sub-17. El torneo exprés se llevará a cabo en Irlanda del Norte y solo el primero de grupo seguirá con opciones de pelear por el título. España emprenderá rumbo a territorio británico el próximo viernes 13 de marzo tras la concentración de tres días en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El debut, precisamente ante el combinado anfitrión, será el domingo a las 19:00 horas.

La ronda élite se trata del primer torneo para la España Sub-17 de Enzo Alves que hace unas semanas conquistó el prestigioso torneo Internacional del Algarve. El hijo de Marcelo, bajo la atenta mirada de su padre, firmó un doblete en la goleada (0-7) a Finlandia en la final del torneo. Fue la penúltima prueba de lo fuerte que viene pisando esta generación entre los que destaca el extremo Ebrima Tunkara, perla del Barcelona, y el delantero Rubén Gomez del Atlético de Madrid.

Esta siendo un inicio de 2026 de ensueño para Enzo Alves, tanto con España como con su club. Ha firmado su primer contrato profesional con el Real Madrid e incluso llegó a debutar con el Real Madrid Castilla de Arbeloa. Pertenece al Juvenil B, pero lleva entrando en dinámica con el Juvenil A blanco desde principio de temporada. Por el camino también se estrenó en competición europea ante Olympiacos en la Youth League y debutó en la Premier International Cup contra el filial del Manchester City.

Lista completa de España Sub-17 con Enzo Alves como estandarte