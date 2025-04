Enzo Alves tira la puerta abajo de La Fábrica: ¿hasta dónde llegará?

¿Cuál es, o será, el techo de Enzo Alves? El hijo de Marcelo está tirando la puerta abajo de La Fábrica, pero también con España. Porque sí, el joven de 15 años decidió representar a la Roja (por ahora) antes de vestir los colores de la canarinha. En el Real Madrid, lo tienen claro: el delantero centro es un diamante bruto que tiene que ser pulido correctamente.

Con apenas 15 años, Enzo Alves ya ha debutado con la Sub-17 española y con el Juvenil A (Sub-19). Con ambas, el hijo de Marcelo ha sido decisivo. Hace una semana, en su tercer partido con la Sub-17, el ariete hizo de las suyas. Contra Austria, Enzo entró en el minuto 61 con un 3-1 en contra. Pues, en el 67′, gol de cabeza y en el 71′, asistencia de tacón a Iker Quintero. Si bien España no se clasificó para la Eurocopa ni para el Mundial, Alves se coronó.

GOAAAAAAAL by Enzo Alves for Spain U-17 against Austria!!! pic.twitter.com/ZAOsNVT8ES — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) March 25, 2025

El domingo pasado, tocaba estar con Álvaro Arbeloa. El ex jugador del Real Madrid decidió incluir al delantero en la preparación del miniderbi. Entró en el 78′ y cinco minutos después, asistencia a Liberto en el único tanto del encuentro. Otra vez de tacón, casi idéntico al que le dio a Iker Quintero una semana anterior. Todo esto, delante de su padre, quien se volvió loco en las gradas. Pero otras miradas escrutaban al Juvenil A. Los Ancelotti, tanto Carlo como Davide, asistieron al show de Enzo.

¿Bingo para Enzo Alves?

Enzo Alves sólo tiene 15 años y en el fútbol moderno, todo parece ir de prisa. No obstante, el Real Madrid se mantiene cauteloso con su pupilo, y Carlo Ancelotti pide paciencia. «Ha marcado la diferencia. No lo conozco mucho. Le conozco porque nos hicimos fotos cuando era pequeño. Tengo un recuerdo muy bonito con él en la final de 2014, que me hice una foto con el hijo de Marcelo y con el de Xabi Alonso. Es perfecto sacar esta foto ahora. Todo el club tiene mucha ilusión con él. Si tiene la calidad del padre, ¡bingo!», contó el técnico italiano en la rueda de prensa previa a la vuelta de las semifinales de Copa del Rey ante la Real Sociedad.

Cierto es que Lamine Yamal debutó en Primera División con 15 años, 9 meses y 16 días, pero en Valdebebas, no hay prisa. Enzo Alves es uno de las mayores promesas, aunque todavía tiene que aprender muchas cosas. Actualmente en el Cadete A, Enzo solamente disputó cuatro encuentros con su equipo este curso debido a una lesión. Aun así, facturó tres goles. A principio de temporada, Alves tuvo minutos con el Juvenil B y el pasado domingo, ‘saltito’ con Arbeloa.

De cara al final de la temporada, es muy probable que el Juvenil A cuente con él. Todavía quedan cuatro jornadas para que Arbeloa finiquite la Liga (tiene tres puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid) y luego, tocará jugar la Copa de Campeones. Aquel torneo reúne a los siete ganadores de Liga la División de Honor, con el mejor segundo incluido. Entonces, no hay que descartar la presencia de Enzo.

El año que viene, el atacante debería estar con el Juvenil C. Eso, si es un futbolista ‘normal’. No obstante, si Enzo aprovecha sus oportunidades, el hijo de Marcelo podría dar el salto directo al Juvenil A. Con la Selección, a ver qué pasará. Brasil le sigue de muy cerca y aprieta a la Roja. Alves eligió su país nativo y lo representó desde la Sub-15. El Real Madrid y España tienen a un killer, solo hay que cuidarlo.