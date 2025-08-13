El Castilla rasca un empate en la última jugada contra el Valencia Mestalla

El Real Madrid Castilla de Álvaro Arbeloa ha logrado un empate sobre la hora ante el Valencia Mestalla. El conjunto blanco consiguió poner las tablas en el partido en la última jugada, en un centro desde la esquina que Cestero mandó al fondo de la red. Un tanto con el que se hizo justicia a lo visto sobre el terreno de juego del Alfredo di Stéfano, donde el filial madridista dominó y tuvo las mejores oportunidades del encuentro, sobre todo en la primera mitad.

Los blancos acecharon la portería valencianista durante buena parte del partido, pero fue el Mestalla quien se adelantó en el marcador, ya en la segunda parte. Navarro fue el encargado de adelantar a los de Miguel Ángel Angulo, que aprovechó un pase de Mario para batir a Mestre. Reaccionaron los locales, aunque el gol se les resistió hasta el final, cuando apareció Cestero para igualar fuerzas y poner el definitivo 1-1.

El duelo contra el filial che era el cuarto compromiso para el equipo dirigido por Arbeloa. Después de ganar sus dos primeros encuentros, goleando 0-4 al Marbella y ganando 2-1 al Racing de Ferrol, el conjunto blanco cayó frente al Andorra de Piqué por 1-3 en su primer partido en casa. Y estuvo a punto de volver a perder ante el Mestalla, pero lo evitaron en el último minuto.

El Castilla fue superior en un encuentro en el que, sin embargo, tuvo que ir a remolque. Comenzaron mucho mejor los madridistas, con oportunidades para Rachad y Diego Aguado de primeras. Liderados por un Thiago Pitarch que se dejó ver, y mucho, en todo momento por las inmediaciones del área, los blancos comenzaron a cercar la meta valencianista. Pero el gol no llegaba.

A punto estuvo de marcar Yáñez llegando al ecuador del primer tiempo, al igual que Valdepeñas minutos después. La insistencia del Real Madrid se quedaba sin premio, puesto que al descanso no eran capaces de mandar en el marcador. Se fueron al túnel de vestuarios con un empate a cero que no reflejaba lo visto sobre el césped, aunque sí que es verdad que el filial madridista había perdonado ocasiones muy claras.

Y pasó lo que suele pasar siempre. Después de dominar y no aprovechar su momento, se vio con un gol en contra en los primeros minutos de la segunda parte. En el 51′ de partido, era el Mestalla el que tomaba la ventaja. Fue Navarro, que ha regresado este verano al filial valencianista tras disputar hasta 13 encuentros el pasado curso con el Levante en Segunda División, el que materializó para los ches.

Reaccionaron entonces los de Arbeloa, pero seguían negados de cara a puerta. Cestero tuvo el tanto del empate, con un cabezazo, pero el esférico se marchó fuera por muy poco. Minutos después era Diego Martínez, también en un balón aéreo, el que lo mandaba al lateral de la red. Se le agotaba el tiempo al Castilla, que encontró por fin el gol en la última jugada del partido. Cestero no perdonó en esta ocasión. Arrasó a su marcador, que pareció golpear el balón hacia su propia portería, pero el tanto fue anotado finalmente por el futbolista del filial blanco.