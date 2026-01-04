Rachad rescata a un Castilla que sigue intratable en el Di Stéfano

Rachad Fettal rescató al Real Madrid Castilla con un gol en el 70 para darle a los blancos su primera victoria del 2026. El delantero volvió a jugar con el primer filial madridista después de cuatro meses y su participación fue decisiva con un gol clave en el tramo final para desatascar un partido lleno de atascos. Los de Arbeloa siguen intratables en el Alfredo di Stéfano con siete victorias consecutivas y se colocan terceros en la clasificación. Palacios, ya en el 90, hizo el 2-0.

Con bajas en el equipo por lesiones, sanciones y convocatorias con el primer equipo, el Castilla de Arbeloa comenzó el año en casa con ganas de empezar con buen pie ante un Arenteiro valiente que quería salir de puestos de descenso.

La primera parte del Castilla no fue nada positiva. Mal ordenados en defensa y demasiadas imprecisiones. Eso hizo que el cuadro gallego marcase el primero en los primeros minutos de encuentro, pero el gol fue anulado por fuera de juego. Aun así, el Arenteiro tuvo grande ocasiones de peligro que salvó Fran González con dos paradones de mucho mérito.

Fran salvó a los suyos atrás y el Castilla no estuvo nada bien en los primeros 45 minutos. Por ello. Arbeloa no se lo pensó dos veces y al descanso hizo un triple cambio para revolucionar el equipo y sobre todo una defensa que estaba dejando demasiados huecos. Joan Martínez, Leiva y Lamini saltaron al campo.

Empezó mucho mejor el Castilla la segunda parte y en los primeros compases ya tuvo un par de ocasiones que no supo materializar. En una de ellas Loren Zúñiga no concretó su disparo tras un gran centro al área y en contra Aguado decidió mal cuando al inicio estaba solo.

Arbeloa metió a Rachad Fettal a media hora del final y su entrada al campo fue decisiva. En el minuto 70, Leiva remató al palo en una buena jugada individual y el rechazo lo cazó el delantero del área. Recortó, le pegó y con ayuda del portero rival la coló al fondo de la red. Era el 1-0 para el Castilla en un partido muy complicado.

Pero el final de partido no fue nada sencillo para el Castilla. El Arenteiro siguió apretando y pocos minutos después tuvo dos ocasiones muy claras. En la primera volvió a aparecer Fran González con una muy buena parada cerca del poste y en la segunda el cuero fue directo al travesaño.

Ya en el 90, y con un Castilla volcado y aprovechando los huecos que dejaba su rival, Palacios anotó el 0-2 para confirmar una victoria muy importante del Castilla en este primer partido del 2026.