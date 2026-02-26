Al Real Madrid se le pone de cara la Youth League

El Real Madrid se lanza a por la segunda Youth League de su historia. Después de superar al Chelsea en octavos de final por 1-0, el equipo que dirige Álvaro López queda como uno de los principales favoritos a hacerse con el título. Un solitario gol de Yáñez a los nueve minutos de partido fue suficiente para superar a los londinenses, que llegaban al Di Stefano como único equipo invicto de la Youth League. El juvenil merengue recibirá en casa al Sporting de Lisboa el 17 o 18 de marzo, un paso más hacia el segundo título europeo.

Las eliminatorias de dieciseisavos y octavos de final se han cobrado varias víctimas de renombre. La primera de ellas fue el FC Barcelona, vigente campeón de la Youth League. El equipo blaugrana cayó de manera sorpresiva en la tanda de penaltis ante el Maccabi Haifa en el primer cruce. Los israelíes se han quedado a un paso de batir también al Atlético de Madrid, pero en esta ocasión la ‘lotería’ de los penaltis no les ha premiado con el boleto ganador. El Villarreal también ha avanzado a cuartos, tras derrotar por 2-1 al Legia, lo que deja tres conjuntos españoles entre los ocho candidatos al título.

Entre los caídos en las dos rondas eliminatorias hay dos viejos verdugos del juvenil del Real Madrid. El más reciente es el Real Betis, que eliminó a los merengues en las dos últimas ediciones de Copa del Rey; la última de ellas hace tan sólo dos semanas. En cuanto a rivales europeos, la derrota del AZ Alkmaar también supone un respiro para los blancos. El equipo neerlandés apeó al Real Madrid en los octavos de final de la pasada edición y le venció -por un contundente 4-0- en 2023. El Benfica, verdugo del AZ en la presente campaña, se presenta ahora como una de las principales amenazas para el Real Madrid.

El juvenil madridista guarda un grato recuerdo de su último duelo en la Youth League ante el equipo lisboeta. El Real Madrid se hizo con su primera corona en la Youth, la única hasta la fecha, tras vencer al Benfica en la final de la temporada 2019/20. Aquel equipo dirigido por Raúl González Blanco contaba en sus filas con futbolistas como Miguel Gutiérrez (goleador en la final), Víctor Chust, Sergio Arribas o Antonio Blanco. En frente estaba la amenaza de Gonçalo Ramos, que marcó un doblete y comenzó a llamar la atención de toda Europa tres años antes de salir traspasado al PSG a cambio de 65 millones de euros.

El Real Madrid persigue la Youth League

En ‘La Fábrica’ se han marcado como gran objetivo sumar la segunda Youth League al palmarés del club. Así lo demuestra la elección de jugadores para la competición, que cuenta con una nutrida presencia de futbolistas habituales en el Castilla. De hecho, la convocatoria de Cestero y Thiago Pitarch con el primer equipo para el duelo ante el Benfica ha privado a Álvaro López de volver a contar con ellos como en la ronda pasada.

En el filial merengue reina la juventud, mayor que en temporadas pasadas y que supone también una ventaja a la hora de poder alinear a estos jugadores en la Youth League. Piezas clave en el Castilla como Diego Aguado, Thiago Pitarch, Jorge Cestero o Dani Yáñez han participado con el juvenil europeo del Real Madrid en las eliminatorias. También lo hizo ante el Olympique de Marsella un Joan Martínez que se ha perdido el duelo ante el Chelsea por lesión. A todos ellos se suman jugadores habituales con el filial como Mario Rivas, Jesús Fortea o Roberto Martín.

Álvaro López, además, añade a sus mejores pupilos en el Juvenil A (Beto, Carlos Díez o Alexis Ciria), equipo que está completando una gran temporada en División de Honor. Al Real Madrid se le abre una gran oportunidad para volver a coronarse en la competición juvenil de mayor prestigio de Europa. En ‘La Fábrica’, van con todo a por la segunda Youth League.