El Real Madrid cae eliminado de forma cruel en la Copa del Rey Juvenil ante el Betis

El Real Madrid cayó eliminado de manera cruel a manos del Betis en Valdebebas de la Copa del Rey Juvenil. Un gol de cabeza de Curro Macías en el minuto 93 de cabeza a balón parado le dio la victoria al conjunto verdiblanco y el pase a las semifinales del torneo de esta categoría. Los de Álvaro López se adelantaron gracias a un gol de Barroso, pero terminaron viendo cómo los andaluces le superaron en el tiempo de descuento. El empate bético llegó de penalti en el primer tiempo.

El Juvenil A del Real Madrid, que está cuajando una gran temporada, cayó eliminado en los cuartos de final de la Copa del Rey de la categoría frente al Betis. El partido se disputó en Valdebebas y era a partido único. Los blancos habían eliminado al Mallorca en la anterior ronda con una prórroga épica, pero ante el cuadro bético no pudieron repetir triunfo.

Aquel día el héroe fue Alexis Ciria, y ante el Betis fue directo al once titular en un tridente ofensivo junto a Gabri Valero y Barroso. De sus botas, canterano del Sevilla, nació el primero. Su remate lo repelió el portero y en el rechazo la cazó Barroso para hacer el 1-0 en Valdebebas. Rondaba el minuto 39 de partido.

Pero duró poco la alegría en Valdebebas. El Betis empató rápido el partido. Fue en el minuto 43 y de penalti. Claro y sin discusión. Lo paró Illia, pero el rechazo lo cazó Rubén de Sá para empatar el partido. 1-1 al descanso.

La segunda parte fue igualada, con ocasiones para ambos equipos. Y cuando el partido estaba abocado a la prórroga, el Betis marcó el gol de la victoria en el minuto 93. Llegó desde una falta directa en una jugada a balón parado. Curro Macías se elevó por encima de la defensa del Real Madrid y de cabeza marcó el 1-2, eliminando al conjunto blanco y clasificando al verdiblanco a semifinales de la Copa del Rey Juvenil. Palo duro para los de Álvaro López, que tendrán que seguir enfocados en la Liga y en la Uefa Youth League.