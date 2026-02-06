El Real Madrid se enfrentará al Chelsea en los octavos de final de la Youth League

El Real Madrid se medirá al Chelsea a partido único en el Alfredo di Stéfano el 24 o 25 de febrero con motivo de los octavos de final de la UEFA Youth League. El Juvenil A del equipo blanco ya conoce a su próximo rival europeo después de eliminar al Marsella con un impresionante 5-2. El equipo dirigido por Álvaro López también conoce ya su hipotético cruce de cuartos de final que se jugará también en Valdebebas.

El Juvenil A del Real Madrid se enfrentará al Chelsea en los octavos de final de la Youth League tras el sorteo celebrado en la sede de la UEFA en Nyon. La eliminatoria, a partido único, se disputará el 24 o 25 de febrero en la Ciudad Real Madrid. En caso de clasificarse, el equipo dirigido por Álvaro López se enfrentaría en cuartos al vencedor de la eliminatoria entre Eintracht de Frankfurt y Sporting de Portugal, también como local.

El Real Madrid busca conquistar la Youth League

Los cuartos de final de esta Youth League se jugarán el 17 y 18 de marzo, y las semifinales, que se disputarán en el Colovray Sports Centre (Nyon), serán el 17 de abril. La final tendrá lugar en el mismo escenario el 20 de abril. Un campeonato que el Real Madrid quiere conquistar esta temporada con un grupo de jugadores mentalizado para ello.

Una generación con jugadores como Alexis Ciria, una de las nuevas perlas de La Fábrica, o Valero, y que está comandada por jugadores ya en dinámica del Castilla en Primera Federación y con debuts en el primer equipo como son Cestero, Thiago Pitarch o Yáñez.

Estos son los octavos de final de la UEFA Youth League