Las primeras exploraciones descartan una lesión grave de Asencio

Los nervios se apoderaron del Real Madrid al ver el tremendo golpe que se dio Raúl Asencio con Eduardo Camavinga en el duelo que enfrentó a los blancos con el Benfica en la vuelta del playoff de la Champions. El central se chocó con su compañero y cayó con violencia sobre el césped. El golpe fue de tal magnitud que tuvo que abandonar el rectángulo de juego con collarín y en camilla, pero pronto la calma regresó al Bernabéu al comprobar en las primeras exploraciones que el canterano estaba «bien».

Asencio sufrió un fuerte latigazo en el cuello. Desde dentro del vestuario del Real Madrid lo comparaban com un leve golpe en coche. No obstante, al ver que se encontraba bien y consciente respiraron aliviados. El canario puso rumbo al hopsital Sanitas de Valdebebas en una ambulancia por protocolo para ser examinado, pero se puede descartar una lesión de gravedad.

El propio Arbeloa comenzó hablando del estado de salud de Asencio cuando antendió a los medios de comunicación: «Lo de Asencio es algo de cuello, no parece grave. Ha ido al hospital, espero que quede en susto. Ha sido un buen golpe, ha salido en camilla y se nos ha encogido el estómago. Parece que no va a ser nada».

Si no hay ningún contratiempo, tras ser examinado en el hospital, donde acudió sin cambiarse y vestido de futbolista, recibirá el alta y acudirá a su domicilio, donde descansará para terminar de recuperarse del fuerte golpe sufrido.