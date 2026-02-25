El Real Madrid expulsa del Bernabéu a un miembro de la Grada Fans por hacer el saludo nazi

Un aficionado de la Grada Fans del Real Madrid ha sido expulsado del estadio Santiago Bernabéu tras protagonizar un grave incidente minutos antes del inicio del encuentro que enfrentó a Real Madrid y Benfica en la vuelta del playoff de la Champions. Las cámaras de la retransmisión del partido captaron al seguidor, ubicado en la zona de animación, realizando el saludo nazi, un gesto ampliamente condenado por su carácter antidemocrático y xenófobo.



La rápida actuación de los miembros de seguridad del Real Madrid permitió localizar e identificar al individuo en cuestión incluso antes de que comenzara el partido. Según fuentes del club, el aficionado fue expulsado de inmediato del estadio. Además de la expulsión, el club ha procedido a la apertura de un expediente disciplinario con el objetivo de esclarecer lo sucedido y determinar las posibles sanciones adicionales.

El Real Madrid ha reiterado en numerosas ocasiones su compromiso con el respeto, la convivencia y la erradicación de cualquier manifestación de violencia, racismo o discriminación en el fútbol. Este tipo de conductas, además de dañar la imagen del club y del deporte, pueden acarrear consecuencias legales para sus autores.