El Real Madrid se enfrentará a Sporting de Portugal o Manchester City en octavos de final de Champions

El Real Madrid ya está en octavos de final de la Champions League, después de eliminar al Benfica de Mourinho en la ronda de playoffs. El conjunto blanco tenía la eliminatoria en ventaja después de ganar en Lisboa 0-1, pero tuvo que esforzarse al máximo para llevársela, después de que los portugueses se adelantasen en el Bernabéu. Ahora, una vez que saben que estarán en la siguiente ronda, el rival será o el Sporting de Portugal o el Manchester City.

La suerte del Real Madrid –y del resto de equipos que jugarán estos octavos– se conocerá el viernes 27 de febrero, a las 12:00 horas de la noche. Los blancos acabaron novenos en la fase de liga, por lo que saben que su rival será el séptimo clasificado o el octavo. Esto es, el Sporting o el Manchester City. O juegan de nuevo en Lisboa o se vuelven a ver las caras con los de Guardiola, por enésimo año consecutivo. No hay más.

Los octavos de final se disputarán a mediados de marzo. La ida se celebrará el 10 o el 11 de marzo, mientras que la vuelta será una semana después, los días 17 y 18. El Real Madrid, que no es cabeza de serie en los octavos de final al clasificarse mediante el playoff, jugará el primer partido de la eliminatoria en su estadio, en el Santiago Bernabéu, teniendo que ir después al José Alvalade o al Etihad de Mánchester.

Regreso a Lisboa por tercera vez seguida

El Real Madrid puede volver a Lisboa por tercera salida consecutiva en Europa. Después de medirse al Benfica en la fase de liga en Da Luz y regresar para disputar la ida del playoff (al medirse como noveno al que acabó entrando en decimosexta posición), ahora puede jugar en la capital lusa otra vez. El Sporting de Portugal es uno de los rivales que le pueden caer en estos octavos de Champions League.

El conjunto verdiblanco ha ganado todo lo que ha jugado en casa en esta Champions, tumbando al campeón PSG (2-1) entre ellos. Brujas (3-0), Marsella (2-1) y Kairat (4-1) han sido sus víctimas. Además, a domicilio también ganaron al Athletic y empataron en Turín ante la Juventus. Cayeron, por su parte, ante el Bayern y Nápoles.

¿Otra vez contra Guardiola?

Puede ser una de las grandes bombas de los octavos de final. El clásico moderno de Europa que, de celebrarse, sería la quinta temporada consecutiva en celebrarse en eliminatorias de Champions League y la sexta en siete ediciones. Esta temporada, Real Madrid y Manchester City ya se vieron las caras con un triunfo inglés en el Bernabéu por 1-2.

La eliminatoria sería de las más complicadas para el Real Madrid. El conjunto blanco volvería a enfrentarse aotro de los aspirantes a llevarse el título, que ya ha ganado este curso en el Bernabéu y que en la fase de liga también se impuso a Nápoles (2-0), Villarreal (0-2), Borussia Dortmund (4-1) y Galatasaray (2-0). Entraron en octavos gracias a la derrota del Real Madrid en Da Luz, pese a pegarse un batacazo histórico en Noruega una jornada antes ante el Bodo/Glimt.