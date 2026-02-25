Tchouaméni: «Arbeloa me va a ayudar a marcar goles»

Aurélien Tchouaméni fue nombrado el mejor del partido este miércoles en el Santiago Bernabéu tras aliviar al Real Madrid con el gol del empate a los tres minutos de que Rafa Silva adelantase al Benfica en la primera parte. El centrocampista francés habló a pie de campo después de que los blancos sellasen la clasificación a octavos de final ganando por 2-1 al equipo portugués en la vuelta en el Santiago Bernabéu.

«No hemos empezado muy bien, pero seguimos con la confianza de marcar goles. Luego hemos hecho las cosas mejor. Ahora vamos a seguir adelante», comenzó Tchouaméni. «Tenemos que ajustar un poquito como defendemos y entrar mejor al partido, al final hemos ganado y es lo más importante», añadió.

El francés indicó cómo se cocinó su gol y lo que le había pedido su entrenador: «En el calentamiento he metido muchos goles y hemos dicho que hoy es mi día. Muy contento. El míster Álvaro Arbeloa me pide empujar un poquito más y me va a ayudar a marcar goles»

Preguntado por el brasileño, autor del 2-1 en el 80′, respondió: «Ese es nuestro Vinicius». Y sobre si prefiere al Manchester City o al Sporting de Portugal en octavos, dijo lo siguiente: «Tenemos que focalizarnos en nosotros y luego a ver qué pasa».