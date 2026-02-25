Champions League: Real Madrid-Benfica

Tchouaméni: «Arbeloa me va a ayudar a marcar goles»

El centrocampista francés compareció a pie de campo tras la victoria de su equipo

El jugador galo se llevó el MVP del partido

Vinicius baila al Benfica

Tchouaméni
Tchouaméni. (Getty)

Aurélien Tchouaméni fue nombrado el mejor del partido este miércoles en el Santiago Bernabéu tras aliviar al Real Madrid con el gol del empate a los tres minutos de que Rafa Silva adelantase al Benfica en la primera parte. El centrocampista francés habló a pie de campo después de que los blancos sellasen la clasificación a octavos de final ganando por 2-1 al equipo portugués en la vuelta en el Santiago Bernabéu.

«No hemos empezado muy bien, pero seguimos con la confianza de marcar goles. Luego hemos hecho las cosas mejor. Ahora vamos a seguir adelante», comenzó Tchouaméni. «Tenemos que ajustar un poquito como defendemos y entrar mejor al partido, al final hemos ganado y es lo más importante», añadió.

El francés indicó cómo se cocinó su gol y lo que le había pedido su entrenador: «En el calentamiento he metido muchos goles y hemos dicho que hoy es mi día. Muy contento. El míster Álvaro Arbeloa me pide empujar un poquito más y me va a ayudar a marcar goles»

Preguntado por el brasileño, autor del 2-1 en el 80′, respondió: «Ese es nuestro Vinicius». Y sobre si prefiere al Manchester City o al Sporting de Portugal en octavos, dijo lo siguiente: «Tenemos que focalizarnos en nosotros y luego a ver qué pasa».

